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【新冠肺炎】養和今起推「養和健康碼」　訪客檢測陰性獲發綠碼才獲准探訪

社會 14:22 2020/12/18

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熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 香港愛情故事 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

（經濟日報資料圖片）

本港第四波疫情來勢洶洶，養和醫療集團今日(18日)推出「養和健康碼」，登記訪客及醫生接受抗原篩查後如屬陰性，將透過電子平台獲發養和健康綠碼；手持養和健康綠碼才獲准進入病房範圍，作為進出醫院範圍的記錄，及加強醫護病人及訪客安全。

養和醫療集團自11月底進一步加強員工及訪客的新冠病毒篩查，包括所有員工及醫生定期接受病毒抗原篩查、住院病人訪客需預先登記，及接受抗原篩查和/或病毒核酸測試，結果呈陰性才可探望病人，有關抗原篩查亦需定期重覆進行；而部分日間治療中心的病人及訪客亦需接受病毒抗原篩查。

集團今日推出「養和健康碼」，以一個簡便易用的電子平台登記訪客進出醫院範圍的記錄，訪客及醫生接受抗原篩查後如結果為陰性，將獲發養和健康綠碼，才可進入病房範圍，以加強保障病人、訪客及員工的安全。

（照片由養和醫院提供）

有關電子平台能夠顯示篩查結果的有效期，有效監測及控制人流進出醫院的情況。養和醫療集團營運總監李維文表示，養和健康碼有效期過後需要再驗，有助防範疫情侵襲，院方會繼續密切監察疫情發展及變化，並作出適切的相應措施。

訪客獲發養和健康綠碼，才可進入病房範圍。（照片由養和醫院提供）

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責任編輯：陳正怡
 

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