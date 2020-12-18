【2020聖誕節】東海堂LUCKY XMAS及角落生物聖誕蛋糕系列　招財貓+薑餅人+可愛卡通夢幻堡壘

▲ 東海堂推出「LUCKY XMAS 幸運なクリスマス」及「角落小夥伴夢幻の雪国」聖誕蛋糕及甜品系列。（東海堂提供）

在慶祝聖誕的一眾派對美食中，當然少不了一個精美蛋糕。今年聖誕，arome 東海堂推出「LUCKY XMAS 幸運なクリスマス」及「角落小夥伴夢幻の雪国」聖誕蛋糕及甜品系列，陪大家度過幸福歡樂的聖誕。

「LUCKY XMAS 幸運なクリスマス」聖誕蛋糕系列

▲ 御守招財貓 $259（東海堂提供）

御守招財貓（$259）︰雜果呍呢嗱慕絲蛋糕的面層有抹茶忌廉製成的聖誕花圈，內層是呍呢嗱慕絲及海綿蛋糕，夾層有白朱古力脆脆配搭新鮮雜果及紅桑莓醬，日式招財貓造型同時象徵幸運。

▲ 幸運薑餅人 $249（東海堂提供）

幸運薑餅人（$249）︰朱古力慕絲蛋糕採用比利時朱古力製成，朱古力噴沙外層配上黑森林蛋糕及牛奶朱古力慕絲，夾層有黑朱古力軟心及法國朱古力脆珠。

「角落小夥伴夢幻の雪国」聖誕蛋糕及甜品系列

草莓慕絲蛋糕（$279）︰以糖果屋造型盛載粒粒原粒草莓，面層有立體白熊朱古力，於小屋每個角落都會有角落小夥伴的蹤影。蛋糕內層是草莓慕絲及海綿蛋糕，再配搭草莓果凍。

▲ 角落小夥伴夢幻堡壘 $659（東海堂提供）

夢幻堡壘（$659）︰聖誕限量預售訂製100個，以牛油蛋糕塑造成雙層堡壘，配上朱古力聖誕裝飾，而角落小夥伴的幾位主角會換上聖誕服裝，化身立體朱古力聖誕小精靈，非常可愛。

▲ 慕絲雪車杯 每件$45（東海堂提供）

4款慕絲雪車杯（$45/件、$158/4件）︰有芒果、白桃、蜜糖及朱古力4款口味。

由12月中起於東海堂購買任何角落小夥伴產品，更可以優惠價$219換購角落小夥伴無綫手機充電日曆座，數量有限，換完即止。

▲ 限量版角落小夥伴無綫手機充電日曆座（東海堂提供）

記者︰黃依情