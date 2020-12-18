關愛基金低收入新移民1萬元津貼暫接獲逾19.5萬份申請 秘書處提醒12月底截止申請

▲ 截至12月16日，關愛基金「低收入家庭的新來港定居成員一次過津貼」計劃收到逾19.5萬份申請。（資料圖片）

港府透過關愛基金向低收入家庭的新移民人士派發1萬元津貼，秘書處表示，截至12月16日，已接獲超逾19.5萬份申請，並正處理有關申請。

秘書處提醒，該關愛基金「低收入家庭的新來港定居成員一次過津貼」計劃將於12月31日截止申請，合資格人士須於截止日期或之前遞交申請，才可申領津貼。



而受惠對象必須在2021年3月31日年滿18歲或以上，居港未滿7年，並來自低收入家庭，即他們的家庭已通過綜援、長者生活津貼、在職家庭津貼計劃、學生資助計劃及醫院管理局醫療費用減免機制的資產審查，或是過去3個月的平均每月住戶入息不超過指定限額。

申請人可透過中銀香港網站作網上申請，或到中銀香港各分行、各區民政事務處的民政諮詢中心、社會福利署分區福利辦事處及少數族裔人士支援服務中心索取書面申請表格。

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責任編輯：徐紹軒

