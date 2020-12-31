維他命D有助維持免疫力健康 為牛奶飲品增添額外營養

喝牛奶是不少香港人的飲食習慣之一，因為牛奶有豐富營養，是健康飲品之好選擇，尤其在疫情之下，為了保持強健體魄，每日一杯牛奶可以幫助攝取日常所需的蛋白質、鈣質、維他命等。不過，市面上發售的鮮牛奶和牛奶飲品種類繁多，每一款都標榜有不同健康價值，消費者應根據甚麼準則選擇適合自己的牛奶產品呢？

普遍來說，牛奶飲品可劃分為鮮牛奶及提供不同功能的牛奶飲品。根據調查¹顯示，70%消費者在選購牛奶飲品時已有清晰的選購目標，例如清楚知道打算購買的是鮮牛奶抑或功能性牛奶飲品，甚至乎已有心儀的牛奶品牌。事實上，消費者選購牛奶飲品也是比較着重品牌，其次才是味道及價錢。

高鈣、脫脂牛奶飲品各有好處

眾多品牌之中，於1866年成立的雀巢公司，是全球最大的食品及飲品公司, 擁有超過50個優質營養領導品牌, 亦是不少消費者優質牛奶飲品的信心保證。雀巢®牛奶公司™品牌一直堅持生產優質牛奶及牛奶飲品，每日香港新鮮製造，無添加防腐劑，保持新鮮好滋味。產品包括奶味香濃、口感幼滑的鮮牛奶，提供均衡營養；高鈣低脂牛奶飲品1杯236毫升補充每日56%鈣質所需，配合維他命D有助鈣質吸收及建立強健骨骼²，優質牛奶蛋白質亦有助身體組織生長；脫脂高鈣牛奶飲品0%脂肪，適合關注健美體態人士，另外亦含有膳食纖維，有助腸道健康²。

隨着消費者現時更加講求維持個人健康，對牛奶飲品的要求日益提高。有見及此，一直提供優質牛奶產品的雀巢®牛奶公司™，亦特意為高鈣低脂牛奶飲品額外添加維他命D，它有助維持正常免疫系統健康，只要配合均衡飲食及適量運動，可維持身體健康，為免疫力打氣。

注意個人衞生、維持個人健康是大家目前必須要關注的事，雀巢®牛奶公司™牛奶由專業運輸團隊每日新鮮直送到銷售點，運送過程嚴格監控溫度，確保產品品質及安全衛生。消費者如對牛奶飲品選擇有任何疑問，亦可諮詢醫生或註冊營養師意見，為自己揀選最合適的牛奶飲品。

¹ 根據尼爾森公司2016年8月調查報告

² 需配合均衡飲食及適量運動。

（資料由客戶提供）