【好人好事】健身教練做義工體會低下層困苦　挑戰跳繩健力士世界紀錄為惜食堂籌款

▲ 健身教練Stanley為惜食堂籌款，為基層市民出力！

想做慈善幫助一些弱細社群除了捐錢捐物資，還有甚麼可以做？將自己的技能發揮就是另一方式。本身是體能教練的Stanley，明天將會挑戰刷新「12小時內雙腳交替交叉跳最多次數」的跳繩健力士世界紀錄，為惜食堂籌款。Stanley已籌備了一年，每天訓練3至4小時，最長達8小時以上，他的恆心原來是來自重達217磅的自己。

▲ 當日Stanley公司APT的學員會齊齊透過視像形式於家中同步跳繩為Stanley打氣。（湯炳強攝）

讀書時期已經熱愛運動的Stanley，7年前當上健身教練，他表示體能訓練的其中一個精神是要不斷挑戰和突破自己，才能有更大的進步空間。於是一年前起Stanley決定學習一項自己甚少接觸的運動，就是跳繩，但絕不是隨意輕輕鬆鬆的跳，他希望為自己定下一些目標，向極限出發。

做義工受感動

Stanley任職的APT (Asia Performance Training) 健身訓練公司一向支持惜食堂的慈善工作，並鼓勵員工到惜食堂當義工，Stanley就因為一次的義工經驗，令他感受很深︰

我有一次到惜食堂當義工負責盛載食物，我深深體會到一些社會低下階層及老人家所面對的生活問題，我想透過運動將正能量帶給別人，無論環境如何，都要有意志及堅毅的信念。

因此Stanley希望以跳繩來做一個創舉，為惜食堂籌款。

曾是217磅肥仔

Stanley決定挑戰挑戰刷新「12小時內雙腳交替交叉跳最多次數」的跳繩健力士世界紀錄，他需要於12小時內，無間斷地以雙腳交替交叉跳，預計每小時跳多達6,600下。為了這項挑戰，Stanley已經籌備了一年，至於他如何備戰？他說︰「我開始練習的時候，每日約跳3至4小時，直至8月我加緊訓練，每星期有4日會練習8至10小時。飲食方面也要配合，因為我要強化肌肉及要儲能量，所以需要大量碳水化合物及蛋白質，我每晚都會吃3碗飯。」

▲ 透過在惜食堂當義工，令Stanley感受到低下層的生活困苦，決心要利用自己的專長籌款幫助更多有需要的人。（湯炳強攝）

Stanley每日都會到住所附近的一個公園練習，風雨不改，到底是那裏來的毅力？他的答案頗令人意想不到︰「其實我10多歲的時候是一個217磅的肥仔，我不想再這樣下去，便決心做運動減肥，我的意志便是從那時起鍛鍊得來。」看到現在體重只有150磅、身型標準的他，實在很難想像他有這樣的歷史。

將正能量感染他人

Stanley選擇以跳繩作為挑戰，除了先前提及因為這是他較少接觸的運動之外，他認為此運動需要的工具較簡單，只要有一條跳繩便可，而且即使在室內狹小的空間也可如常進行，可以較容易推廣開去。他續說︰

跳繩是很好的有氧運動，有助提升心肺功能，還可以改善身體姿勢及平衡力、增強協調性，而且因為每一下跳繩動作要思考手腳如何配合，因此可以提高專注力，我會努力將跳繩運動的熱情感染身邊人。

Stanley其實已經將希望付諸實行，因為他每日都定時到同一公園練習，久而久之吸引了一班小朋友在同一時間出現跟著他一同跳繩，其實大家都互不相識，但會走在一起默不作聲做著同一件事，他覺得很有趣，亦有小朋友學了新花式會跟Stanley交換心得，Stanley認為這是一種感染力，人與人因此建立了關係，亦能將正面訊息傳出去。

▲ 現在體重只有150磅、身型標準的他，實在很難想像他高峰時竟然有217磅。（湯炳強攝）

Stanley將於明天12月19日上午8時至晚上8時，於「南豐作坊」進行今次世界紀錄挑戰。全程12個小時將會被拍攝下來並由「健力士世界紀錄」審核以確認Stanley的世界紀錄。是次活動的籌款目標金額為港幣20萬元，可支持「惜食堂」製作約17,000個飯餐，幫助社會上有需要的人士。

4個修身跳繩動作示範

跳繩是很好的帶氧運動，原來跳繩10分鐘相等於跑步半小時，難怪早前容祖兒都在IG上載跳繩爆汗的相片，Stanley就為大家4個有助keep fit的跳繩動作，他提醒大家手腕握繩時要放鬆，並用前腳掌著地，緊記配合呼吸，不要閉氣。

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記者︰Maria

