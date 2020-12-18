【防疫抗疫基金】7旅行社或代理商涉串謀詐騙284萬元　警拘62人

▲ 7間旅行社或代理商涉串謀詐騙港府「防疫抗疫基金」的284萬元資，警方拘捕62人。（曾秋文攝）

新冠肺炎疫情令本港旅遊業受挫，港府透過「防疫抗疫基金」支援旅遊業。警方拘捕62人，涉嫌利用親友資料﹑假僱傭合約和糧單等，詐騙政府「防疫抗疫基金」資助284萬元，涉及7間旅行社或代理商，最大一宗金額達41萬元。

警方表示，被捕者包括30男32女，包括8名旅行社或代理商董事﹑學生、家庭主婦﹑退休人士等，年齡由19至62歲，全部人獲准保釋候查。

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警方指，7間涉案公司屬小型旅行社，主要提供境外及境內酒店預訂及接待內地旅行團，訛稱在今年3月31日之前大幅增聘員工，由去年周年報表提及的2至5名員工，增至11至20人，旅行代理商註冊處有所懷疑，從未批出有關款項，並轉介警方跟進。

警方續稱，調查後相信被捕的董事是案件主腦，主要招攬家人及親友行騙，以對方的資料申請「防疫抗疫基金」，但他們都未曾在公司工作，或只屬自由工作者，申報補貼時報稱為公司長期全職的員工。

警方說，部分被捕人士聲稱在不知情下提交資料，有人則是為取符賠償為報酬，暫時未見到7間公司有連繫，或背後有幕後主腦及犯罪組織。

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記者：曾秋文﹑陳曉瑩