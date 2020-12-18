【全職爸爸】不忍太太辛苦寧棄設計師工作全職湊孖女　暖男爸爸笑言︰是人生中最黑暗兩年

▲ 暖男爸爸Derek因不忍太太辛苦，於是辭退設計師一職全職湊女。

「BB出世後邊個湊？」相信這是新手父母常面對的人生交叉點。40歲的丘達榮（Derek）與太太於年半前造人成功，更出乎意料是「打孖上」懷有孖女。在沒有四大長老的幫忙下，Derek決定忍痛辭去視覺設計師工作，轉行做全職爸爸，孭起湊女任務，為期兩年。距離「重投社會」尚餘半年時間，Derek已笑言：這兩年，肯定是我人生最黑暗的兩年。

▲ Derek開設了facebook專頁「全職爸爸的湊雙b女生活！」，記錄湊孖女的一點一滴及辛酸。（受訪者提供）

當有BB來臨一個新的家庭，總會教人驚喜萬分，而丘家的驚喜更是double。「當太太懷孕第8周左右已知道是孖胎，既開心又緊張，從沒想過會發生在自己身上。」

在沒有四大長老湊孫的大前提下，任職視覺設計的Derek與核數師太太本身仍考慮生B後會否請工人姐姐幫手。但突如其來的單變雙，無疑殺他們一個措手不及，打亂了兩公婆原本的計劃。

定兩年期限全職湊女

生孖胎的話，我和太太都認為要由我或她全職湊較好。但我們都是雙職家長，在自己行頭裏已做到一定成績，貿貿然要放棄事業，任何一方也不想。但又考慮到小孩成長頭兩年，是塑造性格、語言及智力發展的黃金時間，始終自己親身教會更好。於是訂下兩年期限，到她們返N班會牙牙學語時，再出去打工。

▲ Derek笑言將人生的兩年送給一對孖女，明年3月他就會重投社會搵工，做回全職工作爸爸。（受訪者提供）

但全職湊孖女的重任，該由誰擔起呢？愛妻號Derek，在BB滿月後就毫不猶疑決定犧牲自己。

「照顧孖胎的工作量絕對是雙倍，體能需求很大，單是沖涼就要沖兩次，餵奶、換片、抱抱等全部要乘二。更要有耐性，像半坐監般不能走開，連出街食飯或睇手機亦不可。一來我覺得太太做不到，二來亦不想她辛苦，惟有自己頂硬上。」Derek說。

安排周詳活動時間表

為期兩年的全職湊孖女生涯正式展開，Derek這位有條理的爸爸，一早就為兩位小公主安排好周詳的時間表，同時聘請了兩位工人姐姐全天候貼心加貼身照顧。但原來在女兒未出世時，Derek也曾高估自己能單人匹馬應付到湊B重任，不過最終都要請工人，而且同樣是打孖上。

▲ Derek的湊女時間表。

很多人以為請兩個工人湊孖女，1對1不就可以嗎？但經歷一段日子後，我發現就算是單B也好，也要兩個大人輪流換更，另一位才可休息或做家務，3對2是基本門檻。

▲ 湊孖胎精力少一點也不行，兩位工人姐姐要全天候貼身陪伴。（受訪者提供）

這位全職爸爸由煮飯、餵食、換片至陪玩，統統親力親為。他精心編訂的日程更一年365日都通用，就算周末太太放假，他仍選擇繼續犧牲，以換取太太的休息時間。他說︰「我年半以來從沒放過一日假做自己事，最多是趁中間1.5小時的空檔時間處理一下家庭鎖事，如上網買日用品、準備女兒N班面試或打針等。」

▲ 兩姊妹準備踏入Trouble Two時期，時不時頑皮搗亂。（受訪者提供）

放棄正職耿耿於懷

常說，女兒是爸爸的前世情人。在日對夜對之下，孖女自不然愛黏住爸爸。「兩姊妹性格是一正一負，細妹貪玩好動但細膽，姐姐則文靜大膽，但卻是家中的小霸王，一定要獨享我的抱抱。」

Derek說照顧孖胎最困難是，通常一個喊或生病就會影響另一個，特別是戒夜奶就最辛苦，惟有慢慢來。

▲ Derek原本任職視覺設計師，月薪達5萬，但湊B期間連接freelance的時間也沒有。（受訪者提供）

然而，擔當好爸爸的背後，有苦自己知，原來Derek一直耿耿於懷辭去設計師一職。

老實說我至今仍未習慣，由做決定那刻起幾乎晚晚睡不着，好歹入行多年，成績及收入也不錯，一下子全沒了。

湊B生活人生最黑暗

他更笑言，做全職爸爸一定辛苦過打工，因為沒有喘息空間。

由清晨張開眼起，就正如舞台上的一場show開始，要不斷亢奮地氹女兒開心，照顧她們，期間當然不能覆WhatsApp或上網，就連停低飲水亦未必可以。除非她們睡着了，否則the show must go on。

▲ 疫情下不能外出放電，女兒開始淘氣，將尿片當帽戴，非常可愛。（受訪者提供）

他甚至打趣用「失去自我」來形容這段日子，無論是精神或體力上也很煎熬，好像連出街、買餸或煮飯也是擒擒青。「我敢說，這兩年肯定是我人生中最黑暗的兩年。」

一對孖女現已歲半大，縱然這段湊女生活對Derek來說似乎悲多於喜，但他仍堅持在倒數的半年裏繼續打好呢份「工」。「最開心的得着是兩個女兒最黐自己，能見證她們長大的幸福感覺一定有，但如果是單B的話，幸福感覺是遠勝做奴隸的感覺，但孖B……是剛好相反，哈哈！」

▲ Derek說在親自培養語言及智力發展下，現時女兒的學習能力的確比同齡小朋友強。（受訪者提供）

口硬心軟，用來形容Derek似乎是最貼切。雖然他常將「黑暗兩年」掛在咀邊，但畢竟讓他願意無條件付出的原因亦只有一個。

這是一份責任，是你帶她們來到這世上，如果不能給予好的照顧或生活她們，那為何要帶她們來呢？就算再揀多次，我的選擇也一樣。

記者：黃依情