無業漢圖性侵劏房女鄰居囚34個月　官指幸事主機智得以開脫

▲ 居於劏房的無業漢黎育民涉企圖強姦女鄰居，今於高等法院被監34個月。(經濟日報資料圖片)

居於劏房的50歲無業漢因遭業主逼遷，擔心無法再見38歲女鄰居 ，故女鄰居出房上廁所期間，將女鄰居推倒床上並意圖強姦她， 機警女鄰居稱替對方尋找手機，待其離開房間後致電家人求助。無業漢早前承認企圖強姦罪，今(18日)於高等法院被判監34個月。法官判刑時指，若非事主機智及奮力反抗，被告便不會停止作出侵犯，考慮到心理報告指被告重犯風險中高等因素，判監34個月。

涉案被告黎育民(50歲)早前承認企圖強姦罪，法官判刑時引述事主創傷報告指，事主事後有創傷後遺症及焦慮，須接受心理治療。至於被告心理報告顯示，被告性格衝動，自專心低，重犯機會中高，但沒有精神病，若繼續接受治療可改善其對性扭曲的看法。

法官指案中事主勇敢機智，案發時不斷反抗及用腳踢被告，否認被告不會停止其行為，其後事主藉口著被告離開房間，令自己有機會開脫，惟被告仍繼續吻事主的咀及手，法官指若非事主機智，被告將進一步犯案，惟被告最終亦停止其性侵行為。法官考慮到報告指被告重犯機會中高，以及對事主的創傷等因素，判監34個月。

案情指，被告與事主先後遷入案發單位， 並各自居於其中一間劏房，劏房業主於2019年8月底要求各租戶於9月 底遷出，案發時僅餘下被告與事主居於單位內。

案發於2019年9月18日早上，事主身穿背心裙及內褲步出房間上廁所， 她返回房間之際，被告突然步出房間表示很愛事主， 並要求與事主發生性行為，事主感到驚慌擬關上房門， 卻遭被告阻止，被告並將事主推倒床上。

被告向事主聲稱與事主同住5年， 仍未試過與她發生性行為而被嘲笑，並自稱沒有女朋友及未試過召妓，提議事主與他發生性行為。被告期間對事主上下其手，肆意非禮，直至事主腳踢被告下體始停手，事主著被告冷靜，又藉詞替他找手機，將他打發離開房間， 並乘機致電家人求助。

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記者：林育慧