無業漢圖性侵劏房女鄰居囚34個月 官指幸事主機智得以開脫
居於劏房的50歲無業漢因遭業主逼遷，擔心無法再見38歲女鄰居
涉案被告黎育民(50歲)早前承認企圖強姦罪，法官判刑時引述事主創傷報告指，事主事後有創傷後遺症及焦慮，須接受心理治療。至於被告心理報告顯示，被告性格衝動，自專心低，重犯機會中高，但沒有精神病，若繼續接受治療可改善其對性扭曲的看法。
法官指案中事主勇敢機智，案發時不斷反抗及用腳踢被告，否認被告不會停止其行為，其後事主藉口著被告離開房間，令自己有機會開脫，惟被告仍繼續吻事主的咀及手，法官指若非事主機智，被告將進一步犯案，惟被告最終亦停止其性侵行為。法官考慮到報告指被告重犯機會中高，以及對事主的創傷等因素，判監34個月。
案情指，被告與事主先後遷入案發單位，
案發於2019年9月18日早上，事主身穿背心裙及內褲步出房間上廁所，
被告向事主聲稱與事主同住5年，
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記者：林育慧