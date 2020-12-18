  • 19°C
香港時間 : 20201218日 (週五) 16:18
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 香港愛情故事 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【烹飪教煮】留家過聖誕跟大廚學煮斧頭扒配黑松露薯蓉　扒要先煎後焗薯蓉要香滑謹記一招【內附食譜】

休閒消費 15:35 2020/12/18

分享：

熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 香港愛情故事 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

city'super行政主廚劉耀樑會教大家製作一道香烤安格斯斧頭扒，連配菜黑松露薯蓉也是自家製。

今年的聖誕似乎有點不一樣。受疫情影響，平安夜、聖誕夜晚市會否重開仍是未知之數，市民要做好居家慶祝的準備。不過，就算在家過聖誕也有在家的好，可以親自下廚炮製派對美食，讓這節日更富意義。ity'super行政主廚劉耀樑會教大家製作一道香烤安格斯斧頭扒，連配菜黑松露薯蓉也是自家製，做法不算複雜，媽媽們絕對能應付到。

斧頭扒配黑松露薯蓉（曾耀輝攝）

近年不少高級扒房流行食斧頭扒（Tomahawk），但動輒要過千元，究竟這塊扒有何矜貴之處呢？

斧頭扒其實是用美式牛扒切割法，將牛的肋骨部位切成斧頭狀，在尺寸上更有嚴格標準，骨頭可達30厘米長，總重量一般介乎於1至2公斤之間，所以一隻牛只可切出9至10塊足磅的斧頭扒。

劉耀樑師傅補充，斧頭扒的形狀猶如把斧頭般，連着一枝肋骨，而在烹調中，骨頭的味道會滲進肉裏，令肉味更香濃，最適合家庭聚會開心share。而這次他選用的有骨肉眼斧頭扒，是來自美國一個專門飼養純種安格斯牛隻的家族農場，以天然農作物如大麥、秸稈、苜蓿及薯仔餵飼，肉質味美嫩滑。

斧頭扒應先煎後焗

煎斧頭扒的秘訣，劉師傅說謹記要先煎後焗。

「煎任何牛扒也一樣，最重要留意牛扒本身的溫度，尤其是中心溫度。最好不要直接從雪櫃取出後就直接放鑊煎，因中心位置仍凍，如夾硬將外面加熱，肉的質地及味道會不理想。」

完成後取出，閒置（Resting）約半小時後，可上碟切開。（黃依情攝）

慣常做法是應先提早一晚，將牛扒從急凍冰格放至零至4度雪櫃冷藏，待煮前半小時才取出放室溫解凍，再加調味料醃製。

「然後將牛扒放平底鑊慢慢加熱，而且應待牛扒煎至四邊金黃後才放牛油，否則很易燶。」像斧頭扒般的大型牛扒更要放焗爐焗，但入爐前需煎封，用大火每邊約煎兩至3分鐘，將所有肉汁鎖在牛扒中。「出爐後亦要閒置（resting）一段時間，如果在牛扒仍處於澎湃時切開，會流失大部分肉汁，影響味道。」

薯蓉連皮烚味更濃

而伴碟的薯蓉，劉師傅亦建議大家可自家製，會比坊間一般開粉製成的薯蓉美味。「可揀質地較粉及creamy的薯仔，不應揀爽口的。我喜歡連皮烚，雖然烚薯仔的時間較長，但流失的薯仔味相對亦較多。」將薯仔壓成蓉後放落鑊煮，亦不能太心急。

燒熱一鍋滾水後，加適量的鹽，將連皮薯仔放鍋內，以大火烚10至15分鐘。（黃依情攝）

薯蓉落鑊後一定要俾心機，以慢火慢慢煮，如太快的話，會容易黏鑊及燶。而變成creamy狀後就要熄火，否則薯蓉會over mixing，變成漿糊。

他亦提醒大家，壓薯蓉時亦毋須將薯仔全壓成碎，可保留些薯仔粒，增加口感。

牛扒及薯蓉材料（曾耀輝攝）

牛扒材料

斧頭扒  1.9公斤
百里香 1-2條
牛油 適量
橄欖油 適量
黑胡椒碎 適量
適量

薯蓉材料

薯仔 4隻（約650克）
黑松露醬 1茶匙
黑松露鹽 適量
黑松露特級初搾橄欖油 1湯匙
忌廉 60毫升
牛奶 30毫升
牛油 30克
黑胡椒碎 適量

斧頭扒做法：

1.用適量的鹽及黑胡椒碎塗勻整件斧頭扒，約醃半小時。

用適量的鹽及黑胡椒碎塗勻整件斧頭扒，約醃半小時。（黃依情攝）

2.燒熱鑊加橄欖油，戴手套後徒手拿着斧頭扒大骨，先以大火煎一面，約兩至3分鐘。

3.90度轉動牛扒煎另一面，如此類推重複，每邊各煎2至3分鐘。

90度轉動牛扒煎另一面，如此類推重複，每邊各煎2至3分鐘。（黃依情攝）

4.加入牛油及百里香，待牛油煮融後，用匙羹將牛油汁均勻淋在斧頭扒各面。

加入牛油及百里香，待牛油煮融後，用匙羹將牛油汁均勻淋在斧頭扒各面。（黃依情攝）

5.將斧頭扒移到焗盤上，倒入剛才煎扒時的牛油肉汁，放已預熱的焗爐，以上下火180度焗45分鐘。

將斧頭扒移到焗盤上，倒入剛才煎扒時的牛油肉汁，放已預熱的焗爐，以上下火180度焗45分鐘。（黃依情攝）

6.完成後取出，閒置（Resting）約半小時後，可上碟切開。

薯蓉做法：

1.燒熱一鍋滾水後，加適量的鹽，將連皮薯仔放鍋內，以大火烚10至15分鐘。

2.用長叉拮入薯仔中，如薯仔能快速掉下來，叉上又沒黏有薯仔蓉，即熟透。

3.趁熱用刀把薯仔去皮後，用壓蓉器將薯仔壓成半粒半蓉狀。

4.將忌廉、牛奶及半份牛油倒入小鍋中，煮至約70度熱，備用。

逐少逐少加入已預熱的忌廉牛奶等混合物，拌勻，期間加入黑松露鹽。（黃依情攝）

5.將薯蓉倒入小鍋中，開慢火，加入剩餘的半份牛油拌勻。

6.逐少逐少加入已預熱的忌廉牛奶等混合物，拌勻，期間加入黑松露鹽。

拌勻至creamy狀時，加入黑胡椒碎調味，熄火盛起，以小碗上碟後加入黑松露醬及黑松露油便完成。（黃依情攝）

7.拌勻至creamy狀時，加入黑胡椒碎調味，熄火盛起，以小碗上碟後加入黑松露醬及黑松露油便完成。

小貼士：

1.如家中沒有壓蓉器，可用大湯碗或湯勺代替。

2.薯仔、忌廉、牛奶及牛油可按比例加減，比例是1,000克薯仔，配40毫升忌廉、60毫升牛奶及60克牛油。

記者：黃依情

相關文章

【烹飪教煮】大廚教煮地道客家小炒王　韭菜花要入口爽嫩無渣有秘訣【內附食譜】
18:48 2020/12/04
【烹飪教煮】大廚教煮地道客家小炒王　韭菜花要入口爽嫩無渣有秘訣【內附食譜】
【烹飪教煮】大廚教煮乾葱豆豉啫啫雞煲　雞件拉油煎香夠鑊氣【內附食譜】
18:28 2020/11/26
【烹飪教煮】大廚教煮乾葱豆豉啫啫雞煲　雞件拉油煎香夠鑊氣【內附食譜】
【烹飪教煮】五星級酒店糕餅廚教簡易烘焙　6分鐘焗出香濃流心朱古力心太軟蛋糕【有片】
15:52 2020/06/15
【烹飪教煮】五星級酒店糕餅廚教簡易烘焙　6分鐘焗出香濃流心朱古力心太軟蛋糕【有片】
聖誕節 西式食譜 疫情 食譜 美食 黑松露 美國

最高瀏覽

【屢傳分訊】天后王菲傳戀上小鮮肉　跟謝霆鋒復合6年感情再起暗湧
11:41 2020/12/17
【屢傳分訊】天后王菲傳戀上小鮮肉　跟謝霆鋒復合6年感情再起暗湧
【香港愛情故事】林景程入行11年首度入圍萬千星輝　貼地對白＋盞鬼演繹經紀引共鳴【有片】
11:41 2020/12/17
【香港愛情故事】林景程入行11年首度入圍萬千星輝　貼地對白＋盞鬼演繹經紀引共鳴【有片】
【無良老闆】女童買27蚊文具老闆收$60僅找2蚊　筲箕灣文具店疑呃錢遭群罵︰專蝦細路
12:44 2020/12/17
【無良老闆】女童買27蚊文具老闆收$60僅找2蚊　筲箕灣文具店疑呃錢遭群罵︰專蝦細路