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【新冠疫苗】機場貨運冷凍庫最低溫度為負25度 機管局稱BioNtech有技術將疫苗保存於零度以上

社會 15:48 2020/12/18

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機管局發言人就指，現時香港機場有完整的冷凍運輸鏈，可以存放經特殊處理的疫苗，圖為機管局的冷凍拖卡。（機管局圖片）

疫苗運輸難關之一在於溫度，如輝瑞及BioNtech的疫苗需要存放於負70度的環境。機管局發言人就指，現時香港機場有完整的冷凍運輸鏈，用於儲存冷凍藥物的冷凍庫最低溫度達負25度。

機管局補充指，雖然有疫苗需要存放於負70度的環境，但據了解，疫苗廠商有技術，可以特殊包裝處理疫苗，經密封處理後，疫苗的存放溫度將會提高，甚至可於零度以上存放，所以香港機場的冷凍庫可存放這些經特殊處理的疫苗。

機管局又表示，現時機場的冷鏈設備有三個部份，包括冷凍拖卡、專用冷凍庫和停機坪遮蓋。

在冷凍拖卡方面，香港機場的冷凍拖卡車隊為亞洲機場中規模最大型的，總共有約30部冷凍拖卡，可調校溫度為攝氏負20度至20度。每部車卡均配備實時溫度追蹤及全球衛星定位系統，可裝15至30萬劑疫苗。

三個專用冷凍庫的溫度範圍包括攝氏負25度、2至8度、攝氏15至25度。而2個停機坪遮蓋，則可容納16部冷凍拖卡或溫控集裝箱，並供相關設施充電。

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記者：陳梓蔚

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