【去日本】香港航空2021年1月恢復飛往大阪航班　東京線每週加1班飛機

▲ 香港航空明年1月恢復飛往大阪航班；東京線每週加1班機。（圖片由香港航空提供）

香港航空今日（18日）宣布，明年1月2日起恢復日本大阪的航班服務，每週四及六飛往關西國際機場；並由明年1月1日起，逢週日增加一班飛往東京的航班，即屆時逢周五及日都有飛往成田國際機場的航班服務。

香港航空指，因應疫情和旅遊限制，公司已暫停了日本航線接近一年，於12月初恢復了往返東京的服務；而大阪和東京航線同樣使用空中巴士A330客機。

香港航空提醒，旅客前往日本前，請先了解當地政府發出的最新旅遊限制；旅客可在起飛前24小時重新預訂航班或更改航點，並無需任何更改費用。

▲ 訂閱香港航空電子通訊。（‧圖片由香港航空提供）

此外，香港航空目前正為香港航空電子通訊新訂閱者推出限時優惠，即日起至今年12月31日，新訂閱者將獲得高達400港元的機票及酒店預訂優惠碼。每天首25名訂閱者將獲得200港元電子優惠券作額外獎勵，可用於SkyShop 線上免稅購物。

【TOPick 6 周年】壓軸大獎送6部iPhone12(128GB)：https://bit.ly/36yXkmI

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳曉瑩