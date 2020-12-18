王宗堯等共12人涉闖立法會　控方擬6案合併處理

▲ 王宗堯今到西九龍裁判法院應訊。（林欣樂攝）

藝人王宗堯、前港大學生會會長孫曉嵐及民間集會發言人劉頴匡等共12人，涉於去年7月1日進入立法會會議廳，被控暴動罪及進入或逗留在會議廳範圍罪。6案轉介區域法院，今（18日）一併提訊，控方申請6案合併處理，指除3名被告未有答辯意向，其餘被告擬否認控罪。惟法官指出各被告的法律爭議或有不同，控辯雙方須時考慮分拆審訊的可能性，案件押後2021年3月26日再訊。

案件今移師西九龍裁判法院處理，控方申請將6宗案件合併。

6宗案件共涉及12名被告，包括黃家豪（20歲；學生）、羅樂生（19歲；廚師）、何俊諺（21歲；運輸工人）、畢慧芬（24歲；無業）、孫曉嵐（23歲；自由工作者）、潘浩超（31歲；無業）、劉頴匡（26歲）、沈鏡樂（23歲；地盤工人）、馬啟聰（30歲；記者）、王宗堯（41歲；藝人）、吳志勇（26歲）及范俊文（28歲）。

各被告各被控1項暴動罪及1項進入或逗留在會議廳範圍罪；潘另被控1項暴動、1項參與非法集結及1項刑事損壞。

控方指，羅及沈仍須考慮答辯方向，范今首度提堂，須等待法援申請結果，已知其餘被告擬否認控罪。

惟法官指各被告的法律爭議或有不同，其中潘的案情似乎不牽涉其他被告，詢問控辯雙方分拆審訊的可能性。

控辯雙方須時再作考慮，6案遂押後至2021年3月26日再訊。被告畢慧芬和潘浩超正在服刑當中，今沒有保釋申請，其餘被告續准保釋。

控罪指，各被告於2019年7月1日在立法會綜合大樓參與暴動；及未有遵守秩序或遵從立法會人員為維持秩序而發出的指示，而進入立法會會議廳範圍；而潘被另涉的1項暴動罪，其案發時間與其他被告牽涉的事件不同。

【TOPick 6 周年】壓軸大獎送6部iPhone12(128GB)：https://bit.ly/36yXkmI

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：王仁昌