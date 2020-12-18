【醫護群組】九龍醫院骨科男護士初步確診 兩名醫護家人曾同參加生日聚會亦初步確診

▲ 九龍醫院骨科男護士初步確診，兩名醫護家人曾同參加生日聚會亦初步確診。

新冠肺炎疫情依然嚴峻，衞生防護中心公布，本港今日（18日）新增70宗確診個案，包括27男43女，6宗屬輸入個案，本地個案佔64宗，當中25宗屬源頭不明，有20宗由檢測中心驗出。

醫管局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲表示，九龍醫院一名骨科男護士昨晚初步確診，而其兄長及嫂子分別為大埔那打素醫院內科醫生和東華醫院內視鏡中心護士，亦在今早初步確診。另亦有家人初步確診，衞生防護中心正在跟進。

▲ 九龍醫院一名骨科男護士昨晚初步確診。（資料圖片）

庾慧玲指，3人曾經與多名家人在12月13日出席過生日聚會，相信因而互相感染。而九龍醫院男護士的太太都是九龍醫院護士，會安排檢疫，她的病毒測試呈陰性。

醫院正進行接觸追蹤，暫時無病人受影響；初步大埔那打素醫院有4名醫護須進行醫學監測，九龍醫院有17名醫護及大部分病人都做了病毒檢測，均為陰性；東華醫院有4名護士與確診者分別在不同場合一同食飯，她們病毒檢測結果為陰性，當中3人會列為密切接觸者送檢疫。

庾慧玲說，明白市民長時間抗疫出現疲勞，但第四波疫情持續，提醒醫護同事做好榜樣，減少聚會。

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記者：徐紹軒