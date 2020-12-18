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【防疫抗疫基金4.0】經民聯︰憂建造業出現更大規模停工　工聯會︰僱員未能受惠

政治 15:59 2020/12/18

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政府計劃向第四輪防疫抗疫基金注資64億元。（資料圖片）

政府計劃向第四輪防疫抗疫基金注資64億元。經民聯主席盧偉國稱，政府在今輪基金，忽略了一些早已水深火熱的行業，例如建造業失業率長期高達11%，擔心疫情持續會影響建造物料供應，令行業出現更大規模停工，認為政府應密切留意。

他今早在一個電台節目表示，今輪基金的19項措施是「不患寡而患不均」，有些措施的定義太窄，仍有漏網之魚，希望政府在審批資助時宜鬆不宜緊。他指首三輪抗疫基金，連同財政預算案措施，金額已逾3千億元，因此今輪的金額較少是預期之中；各行業共同訴求是恢復人員往來，令業務恢復正常，政府應盡快加大力度遏制疫情，趁聖誕假期推行強制全民檢測。

工聯會立法會議員陸頌雄在同一個電台節目批評，今輪基金力度不足，例如在資助食肆、美容院等行業時，只是資助僱主，但僱員未能受惠，形容是失望，表示「保就業」計劃結束後，陸續出現裁員情況。他又指，在疫情下，不少民航業從業員薪金大幅下跌，但政府卻未有針對性措施協助他們。

立法會財務委員會下周一將舉行特別會議，審議今輪基金撥款。盧偉國及陸頌雄都表示，會議上會支持新一輪基金撥款，但會向政府施壓，要求改善細節。

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責任編輯︰尹櫻霖

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