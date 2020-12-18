【餓死家中】日本母女餓死數月後被發現 60歲母營養不良致死僅66磅重

▲ 日本一對母女在家中餓死，被發現時母親遺體僅重66磅。

日本一向予人富裕國家的印象，但近日卻發生一件駭人聽聞的事。一對居於大阪、年齡分別為60歲及42歲的母女，被發現倒斃家中，死亡近數個月，而死因竟是餓死。警方在其家中雪櫃發現空無一物，而鄰居對母女死訊毫不知情。

據日本《產經新聞》報道，大阪一個公寓管理員發現，死者家中郵件長期無人簽收，亦聯絡不上戶主，於是通知親人前來處理。警方在得到親人同意下，在本月11日進入這對母女家中，發現屋內有兩具屍體，正是母女二人。

死者為60歲母親及42歲職業不明的女兒，母親屍體被發現時極瘦，全身體重僅約30公斤（66磅），而家中雪櫃無任何食物。

經法醫驗屍報告顯示，60歲的母親是死於因飢餓引起的營養不良，而女兒則是因為營養不良導致心臟衰竭而死，兩人被發現時已死去數月。

住在附近一名73歲的女性鄰居表示，死者母女在這間公寓裡住了至少12年，但與附近居民關係不深。她表示見到該對母女時會打招呼，而最後一次見到她們時是在今年夏天。

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責任編輯：羅嘉欣