中大調查：特首3司長民望齊跌　林鄭月娥評分25.6

▲ 行政長官林鄭月娥最新評分為25.6。（資料圖片）

中大香港亞太研究所本月中調查顯示，市民對行政長官林鄭月娥的評分為25.6分，較上月下跌0.5分。62.5%受訪者對港府表現表示不滿，較上月上升0.6個百分點，15.8%受訪者表示滿意，下跌0.6個百分點。

特首評分方面，當中42%受訪者給予林鄭月娥0分，給予100分者僅2.4%。根據研究所資料，2020年全年，林鄭最高分是在今年4月，獲26.8分，5月則降至22.2分，為全年最低分。

至於3位司長表現評分，財政司司長陳茂波居冠，有30.2分，較11月下跌1.3分；其次為政務司司長張建宗，有26.9分，下跌0.8分；律政司司長鄭若驊則只有19.9分，下跌0.5分。

研究所於本月8日至15日，以電話成功訪問了709名18歲以上的市民。中大表示，今次調查結果與今年11月相比，沒有呈現顯著差異，但與去年同期12月相比，升幅就較顯著。去年12月，中大調查顯示，受訪市民對林鄭的評分為22.2分，是2019年最低。對港府表現表示不滿意的達69.6%，滿意者僅10.6%。

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責任編輯：林曉君