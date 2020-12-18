【品牌傳承】老字號陸羽茶包第二代接手   繼承父親理念堅持香港製造

▲ 陸羽第二代傳人，繼續香港品牌這口碑。

有40年歷史的陸羽茶包，絕對是不少上班族茶水間的泡茶回憶。不說不知，原來此品牌是地道的香港製造。董事總經理王廷笑言盡管知道在內地設廠，成本可以便宜大半，但他仍堅持本地品牌本地產的原則，傳承父親的創業理念。

常言「創業難，守業更難」，王廷是第二代接班人，接手10年來，都是本著父親王芝泰的堅持，就是要保持品牌是香港製造。

▲ 這部老古董原來自日本靜岡，混出來的茶葉非常均勻，而且風機高質，連細微的雜質都能吸走，仍然非常安全。(黃建輝攝)

「回想當年父親於立頓茶葉公司任職，做紅茶推廣。那時英式茶包在港大為流行，父親便構思中國茶作茶包是否都可行呢？只是他的提議給英國總公司擱置了，父親心有不甘，毅然辭職，自己創業，陸羽品牌就此開始。」他說。

改變市場策略

他續道：「新思維總是不會一下子就能為人接受，父親當然吃過不少閉門羹。尤其是酒樓酒店餐廳都不接受，總認為茶包不夠茶味。父親沒有放棄，覺得需要改變市場策略，於是便轉攻家庭和公司市場，並且落本做宣傳，定位清晰，走大眾化路綫，品牌開始為人知道，期間都經歷過不少阻滯困難，但父親都一一克服了。」

原來王廷是和品牌一樣大的，小時候父親會帶他到葵涌的廠房玩，他就是聞著茶香長大。「中三那年到英國唸書，修商業和市場學，畢業後留在英國從事廣告工作，只是感到人在異鄉，無論你多努力，多有能力，要晉升高位機會少。」

▲ 製作茶包的程序非常嚴謹，要清潔茶葉3次，通過金屬檢測及品質監控，才可包裝發售。(黃建輝攝)

本身王廷就是有生意頭腦，唸書時已作多方面嘗試，不會宅在宿舍，常會在當地的華人協會幫手，結識了不少人脈，「你知道啦，在外國的華人多是開餐館做飲食業，那時已幫他們做些『開門七件事』的雜貨貿易生意，學懂了訂貨、出貨、運輸等程序，後來覺得有些品牌有潛質，便洽談做代理專營等。」

由基層做起

「老實說，那時都未有想過回公司幫手的。只是2008年時，父親病倒，加上他實在已屆退休之年，應該退下來休息了。經過考慮後，便決定回來。」

▲ 經過多年演變，品牌的包裝亦變化不少。(黃建輝攝)

太子爺空降做管理層屬平常事，但偏偏 王廷自己選擇由送貨跟車開始做起，

「我就是不要做太子黨，況且我在英國時甚麼都是自己一腳踢，送貨都是自己駕車送到全英國。其實送貨工作是最能看到前綫員工所面對的困難。正所謂時間就是金錢，在跟車那段日子，我才知道在香港入超市貨倉，需要預早訂時間，但往往因太多品牌的貨車要入倉引致大排長龍，往往不能準時把貨入倉，浪費時間。

結果給我發現原來只要揀些最早的入倉時間，如早上6時，便可以暢通無阻。這便要和員工商討，重新制訂工作時間，要和他們多作溝通，了解其意願再作安排等等，非親身到現場經歷，不會知道。」

這也幫助了王廷 日後把公司倉務架構重新整理，編排和改善儲存產品空間的方法，善用廠房空間。

▲ 最新的茶葉包裝機，現時專用來包裝日本冷泡茶之用。(黃建輝攝)

有權不用是良方

他坦言作為管理層雖有權但不用才是好的管理良方，「以上壓下好容易，但難服眾。和父親共事多年有不少老師傅，他們當年和父親胼手胝足一同開創品牌，他們的經驗很寶貴。所以我現在試茶、溝茶方面遇到問題，都會請教他們，一人計短，二人計長嘛。」他笑說。

▲ 不說不知，陸羽茶包有港式奶茶包架！有茶餐廳風味。不過不設零售。(黃建輝攝)

如是者，他在多個部門體驗過後，都差不多一年多時間，期間不斷吸收經營茶葉知識、開拓市場、管理品質、出產包裝等，令到品牌在市場佔有率持續上升，亦令品牌成為家傳戶曉的中國茶包代表。

「不得不提提我們的茶包是不用書釘的，茶包濾紙也不馬虎，用的是英國和德國的昂貴過濾紙，裝着茶包的信封紙則選自阿根廷，因為茶包是冲來喝的，入口的物質始終要嚴謹些。」

推出日式冷泡茶

接掌逾10年，有了充足經驗，是時候要有一些自己的產品。眼見近年樽裝茶市場大好，但他不想跟風，於是在今年他推出自家沖泡的日式冷泡茶，並特別設計專用的水樽，為環保出一分力。「就是知道樽裝茶有市場，但見膠樽用完即棄，污染大。便想到設計輕身水樽，專用來沖冷泡茶用，飲完再添避免費。」

他經年走訪日本各大小茶園，至去年給他找來現時合作的靜崗茶園，精挑細選下做成兩款冷泡茶，包括綠茶及玄米茶，並推出「bpa free」水樽配合。

▲ 今年推出的日本冷泡茶，包括綠茶及玄米茶，並推出「bpa free」水樽配合，水樽重本製作於保加利亞。(黃建輝攝)



他強調此樽所用的物料相等於嬰兒用奶樽質素，可冷可熱，即可以耐高溫不會釋出有毒物質。可惜剛好碰上疫情，未能作全面的試飲推廣，「疫情下就算擺Booth都不能試飲，唯有送給客人教他在家自己試。」他無奈地說。

而且他亦不諱言這年公司的營業額也下跌，少了酒店和公司的生意。不過，他對未來仍然滿有計劃，會物色地舖搞茶飲店；又會與美國藥廠合作，推出保健功能茶，朝飲茶養生方面著手，繼續與香港人迎難而上。

撰文：郭秀芳

