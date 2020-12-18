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【新冠肺炎】羅湖懲教所一名懲教人員初步確診　12月14日最後上班

社會 16:03 2020/12/18

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（經濟日報資料圖片）

羅湖懲教所昨晚(17日)獲悉一名懲教人員初步確診新冠肺炎，最近一次上班為周一(14日)，前日獲通知其同住家人確診；工作期間一直有戴口罩，並無出現不適症狀。懲教署跟循衞生防護中心建議，安排院所內所有職員及在囚人士檢測，並為相關地方徹底清潔消毒。

署方表示，染疫的懲教人員最近一次上班日期為12月14日，12月16日休假期間接獲衞生防護中心通知一名同住家人證實確診，被介定為密切接觸者；翌日(17日)獲安排前往瑪嘉烈醫院接受病毒測試，晚上初步確診。

患者最近沒有外遊紀錄，於工作時有佩戴外科口罩，並與接觸人士保持適當社交距離，並無出現不適症狀。懲教署已與衞生防護中心聯絡並跟進其建議，包括安排院所內所有職員及在囚人士進行病毒測試，並對相關地方進行徹底清潔消毒。

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責任編輯：陳正怡

懲教署 衞生防護中心 新冠肺炎疫情

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