大專生涉襲警拒捕月底出獄 高院駁回上訴指警使用合理武力

▲ 被告陳以晉被控被控襲警及拒捕等罪上訴被駁回（資料圖片）

被捕時身穿印有「岳」字上衣的大專生陳以晉，於2019年9月在炮台山以自拍棍襲警，而被控襲警及拒捕等罪，早前被判囚10個月。即將於12月31日刑滿出獄的陳早前就定罪提出上訴，今（18日）被駁回。法官指案中無直接證據顯示陳的頭部如何受傷，而警方在陳激烈抗拒下所使用的亦屬合理武力。

法官張慧玲於判詞中指出，不爭議的是上訴人陳以晉（19歲）被捕後頭部受傷，但本案亦沒有專家證供顯示其傷勢是如何造成，更沒有證據顯示傷勢與被警棍擊打吻合。

法官續指，原審期間上訴人亦沒有向任何警員指出其頭部傷勢是由警棍造成，雖然上訴人曾向醫務人員指出他遭警員以警棍襲擊身體各處，包括頭部，但由於上訴人於審訊時行使權利不自辯，因此他向醫務人員所說的並非本案證供，法庭不能予以考慮。

而上訴人於上訴期間，依賴醫療報告指其傷勢有可能是被警棍擊打造成，但醫療報告本身亦不支持上訴人的說法。反之裁判官有權在考慮所有證供後，接納控方證人的證供，即控方已證明上訴人頭部的傷勢並非由警棍擊打所造成。

法官續指，案中沒有直接證據顯示上訴人如何受傷，而警方在陳激烈抗拒下所使用的亦屬合理武力。案發時情況混亂，控方證人無法說明上訴人的頭部是如何受傷，亦情有可原，以上訴人的反抗激烈程度而言，裁判官推斷上訴人頭部的傷勢，是在他頑強抗拒下自行造成的，亦屬合理推斷。

法官因此認為本案定罪並無不穩妥之處，決定駁回有關上訴，上訴人需繼續服刑。

上訴人早前被控襲警、在公眾地方藏有攻擊性武器及拒捕3罪，上訴人早前已承認首兩項罪名，其後經審訊後被裁定拒捕罪成，被判囚10個月。

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記者：楊詠渝