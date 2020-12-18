老翁扣留醫院病房遭虐打 3警被判囚17至32個月

▲ 其中兩名被告歐國偉（右一）及鄧文謙（中間無領帶）分別被判囚32及31個月。（經濟日報資料圖片）

62歲老翁涉醉酒襲警，被扣留病房期間遭警員虐打，3名警員被控公職人員行為失當罪，其中2人早前認罪，1人經審訊後被裁定罪名成立，3人還押至今（18日）於區域法院分別被判囚32、31及17個月。

涉案3名被告依次為歐國偉（26歲）、鄧文謙（25歲）及林易昇（31歲）。控罪指，他們於2019年6月26日，在執行公職中作出失當行為，即身為警員於上水北區醫院一間病房內非法襲擊事主鍾志華，或忽略履行其停止對鍾的非法襲擊的職責。

首2名被告早前認罪，第3被告經審訊後被裁定罪名成立，法官早前裁決時指，林故意不履行其職責，事主遭受非法襲擊時，他並無制止同袍。

法官陳仲衡今判3人分別32、31及17個月監禁。

▲ 第3被告林易昇被判監17個月。（經濟日報資料圖片）

民主黨林卓廷表示，事主的兒子得悉判刑後指，判刑無法彌補其心理創傷，事主現仍須向心理醫生求診，並將於2021年3月向警務處處長提出民事索償。

首及次被告承認的案情指，事主鍾志華（62歲；退休人士）案發前因酒醉在公園與途人爭執，警員到場調查時，鍾揮拳擊中警長面部而被捕。

及至凌晨，警員在病房看管鍾時，鍾曾踢中首被告歐國偉的嘴角，醫護人員遂以約束帶將鍾手腳綁在病床。鍾被送往紊亂病人休息室7A後，病房內的閉路電視其後拍攝到，歐、鄧、及1名男子一同進入病房。

於病房內逗留23分鐘期間，歐曾捏鍾的下體6次，兩度用電筒直射眼睛，又用手拔鍾的小腿腳毛約10次，歐又曾把警棍塞往鍾的口中，及用手打鍾臉頰。及後，歐再用警棍「戳」向鍾的兩腿之間及作出抽插動作約6秒，期間歐則捂住鍾的口鼻。

鄧則戴上白色手套，多次拉起鍾的上衣捂住他口鼻，並打鍾頭部，捏其面部和雙眼，扯其頭髮及拉起其頭部撞病床枕頭。鄧又兩度強行扒開鍾的眼簾，讓歐用電筒照射，

在襲擊過程中，鍾曾意識清醒及大聲呼救，而歐及鄧兩人曾表示「我搞埋你老婆」，又指「我轉頭返嚟再炮製你」。鍾事後被診斷患上適應障礙，其右手胸壁下方有觸痛及瘀傷。

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記者：林欣樂