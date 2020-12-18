老翁醫院遭虐打3警囚17至32個月　官斥比7警案更嚴重

▲ 其中兩名被告歐國偉（右一）及鄧文謙（中間無領帶）分別被判囚32及31個月。（經濟日報資料圖片）

62歲老翁涉醉酒襲警，被扣留病房期間遭警員虐打，3名警員被控公職人員行為失當罪，其中2人早前認罪，1人經審訊後被裁定罪名成立，3人還押至今（18日）於區域法院分別被判囚32、31及17個月。法官判刑時指，襲擊事主的2名警員行為不人道，另外1名警員對兩人行為視若無睹，3名被告以為無人監視便可不行使警員職責，幸而被閉路電視拍到，法官斥其行為毫無疑問損害警隊聲譽，並認為本案比七警案更嚴重。

涉案3名被告依次為歐國偉（26歲）、鄧文謙（25歲）及林易昇（31歲）。控罪指，他們於2019年6月26日，在執行公職中作出失當行為，即身為警員於上水北區醫院一間病房內非法襲擊事主鍾志華，或忽略履行其停止對鍾的非法襲擊的職責。首2名被告早前認罪，第3被告經審訊後被裁定罪名成立。

法官陳仲衡判刑時指，紊亂病人休息室應是安全的地方，首兩名被告歐國偉及鄧文謙卻於事主四肢被綁起時施襲，第3被告林易昇卻若無其事地離開房間，3人公然違反警員職責。

▲ 第3被告林易昇被判監17個月。（經濟日報資料圖片）

法官又指，次被告以警棍襲擊的方式兇殘，第3被告則漠視事主所受的痛苦，3名被告毫無疑問損害警隊聲譽；事主經過首兩名被告不人道及羞辱性方式襲擊後，曾一度受驚及意圖自殺，雖然事主醉酒犯事，以及在醫院內以腳踢歐，但警員亦不得以此為藉口，行使私刑。

對於辯方求情指，鄧因為歐被事主踢中才犯案，法官不接納其受到挑釁的說法，並指其行為火上加油，並非一位好同事所為，而林作為事主唯一的希望，亦無伸出緩手。被告以為無人監視下便可以不行使警員職責，實在可惜，幸好案發過程被閉路電視拍到。

法官明言，本案比起七警案更為嚴重，但本案背景與社會事件無關。對於家屬求情時指，被告因去年社會運動而飽受壓力，因被事主腳踢而引發犯案，錯將憤怒發洩到事主身上，法官明言不會接納說法，指案件與社會事件無關。

法官以4年作為首被告及次被告的量刑起點，被告認罪刑期獲扣減，另考慮到次被告曾被網絡起底，其個人資料在社交平台被公開，家人亦受到牽連，會額外給予1個月扣減，兩人分別被判32個月及31個月監禁。第3被告則以18個月監禁為量刑起點，因他無案底，終被判監17個月。

民主黨林卓廷表示，事主的兒子得悉判刑後指，判刑無法彌補其心理創傷，事主現仍須向心理醫生求診，並將於2021年3月向警務處處長提出民事索償。

案情指，事主鍾志華（62歲；退休人士）案發前因酒醉在公園與途人爭執，警員到場調查時，鍾揮拳擊中警長面部而被捕。及至凌晨，警員在病房看管鍾時，鍾曾踢中首被告歐國偉的嘴角，醫護人員遂以約束帶將鍾手腳綁在病床。鍾被送往紊亂病人休息室7A後，病房內的閉路電視其後拍攝到，歐、鄧、及1名男子一同進入病房。

於病房內逗留23分鐘期間，歐曾捏鍾的下體6次，又曾把警棍塞往鍾的口中，及用手打鍾臉頰。鄧則多次拉起鍾的上衣捂住他口鼻，並打鍾頭部，捏其面部和雙眼。鍾事後被診斷患上適應障礙，其右手胸壁下方有觸痛及瘀傷。林則經審訊後被裁定罪成，法官早前裁決時指，林目擊襲擊事件，絕對有責任制止另外兩名被告，但他故意地沒有履行警察職務，事後亦沒有向上級報告，裁定其違背作為警員的基本職責，是嚴重且可招罪責的失當行為。

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記者：林欣樂