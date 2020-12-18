醫學美容處所無視停業令照常營業　袁海文促食衞局跟進執法

▲ 袁海文認為多間醫學美容處所無視法規，要求食衛局嚴正執法。（陳國峰攝）

因應新冠肺炎疫情嚴峻，政府上周宣布美容院等須停業兩星期至12月23日。有政黨以神秘顧客方式調查，發現部分打着「醫學美容」的處所仍有營業，對其他守規的美容業界不公，要求當局嚴正執法。

香港美容監察召集人、民主黨深水埗區議員袁海文表示，收到業界投訴指有一些「醫學美容」處所違反停業令照常營業，於是以神秘顧客方式對13間提供美容服務的處所作調查，發現4間涉違規，查詢時聲稱該處所及服務是醫療機構或醫生項目，故可繼續營運，而神秘顧客亦成功預約美容服務。

袁海文指，根據第599F章《預防及控制疾病(規定及指示)(業務及處所)規例》清晰列明，穿刺皮膚的美容程序是包括在內，而衞生署亦於2013年列明穿刺皮膚的美容程序、涉及體能量源的程序、涉及以機械或化學方法進行皮膚剝脫的程序等屬美容項目，故相關處所是以美容目的而提供服務，必須停業。他質疑這些處所是明知故犯，以醫療程序作為擋箭牌誤導。

袁海文續稱，本港感染個案不斷，批評相關處所繼續營業謀求私利，是「吃公營醫護的人血饅頭」，亦對其他守規的美容院不公。他已將相關資料轉交食衞局，促請當局嚴正跟進調查有否違規情況。

其中一間被指涉嫌違規的NuMe名人醫美外科中心回應稱，其中心是領有牌照醫療機構，並非美容院，在不同階段當局曾巡查並無指其違規，又指從未獲批美容院防疫基金，強調其醫療業務仍然會繼續進行。

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記者：蘇文軒