  • 18°C
香港時間 : 20201218日 (週五) 17:55
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 香港愛情故事 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

海關於觀塘工廈檢約1200萬支未完稅香煙　11人被捕

社會 16:14 2020/12/18

分享：

熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 香港愛情故事 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

（曾秋文攝）

海關昨日(17日)在觀塘區進行反私煙行動，下午在觀塘鴻圖道一工商大廈內搜獲大量私煙，分別在樓上一單位及卸貨區搜出約1200萬支未完稅香煙，市值估計3400萬元，應課稅值約2500萬元。行動中共拘捕11名男子，年齡由20至55歲，當中包括骨幹成員。

海關估計，不法之徒用高級及人流多的工商大廈作掩飾，扮成正常物流活動，海關仍在單位內發現集團用一般速遞的綠色尼龍袋包裝私煙，企圖掩人耳目，估計集團運作少於一個月。

（曾秋文攝）

（曾秋文攝）

香港海關税收罪案調查科高級督察葉立民表示，今年至現在海關共搜獲超過2億支走私香煙，已多於過去三年的總和；並呼籲市民，走私香煙屬嚴重罪行，根據進出口條例，輸出未列載貨倉單，可被罰款200萬元及監禁七年，而根據應課稅品條例，管有、售賣及處理走私香煙，一經定罪可被罰款100萬元及監禁兩年，市民可致電海關熱線25456182作出舉報。

【TOPick 6 周年】壓軸大獎送6部iPhone12(128GB)：https://bit.ly/36yXkmI

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：曾秋文

罪案 海關 罪行 走私

最高瀏覽

【窮媽大翻身】3孩靚媽說服老公辭工開拉麵店　生意月入僅1.5萬靠一招翻身年賺5千萬
17:46 2020/12/17
【窮媽大翻身】3孩靚媽說服老公辭工開拉麵店　生意月入僅1.5萬靠一招翻身年賺5千萬
【屢傳分訊】天后王菲傳戀上小鮮肉　跟謝霆鋒復合6年感情再起暗湧
11:41 2020/12/17
【屢傳分訊】天后王菲傳戀上小鮮肉　跟謝霆鋒復合6年感情再起暗湧
【求生技巧】約定「誰先死就吃對方肉」　情侶被困珠峰47天靠求生技巧1死1獲救
今日 11:50
【求生技巧】約定「誰先死就吃對方肉」　情侶被困珠峰47天靠求生技巧1死1獲救