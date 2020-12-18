【大劉千金】劉秀盈騷凌空一字馬　Zoe透露一段鮮為人知的父女往事

▲ 劉秀盈熱愛音樂和舞蹈。

人稱「大劉」的富商劉鑾雄與其舊愛呂麗君（現名呂姵霖）所生的長女劉秀盈（Zoe），藝術天份甚高，早前更獲英國皇家舞蹈學院頒發證書。劉秀盈並不時在IG分享高難度動作，大展舞技。

今日（12月18日）劉秀盈在IG分享在彈床上凌空一字馬的照片，並配：「Jumping for joy because it’s Friday!!」，表達迎接周六的興奮。

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▲ 劉秀盈表情輕鬆。（劉秀盈IG）

與母親齊練芭蕾舞

身體柔軟度高的劉秀盈輕鬆駕御高難度動作，有網民留言:「Awesome！」。

這位富家千金不時於IG分享練舞的照片，早前母親呂麗君更和女兒一起穿上舞衣，在家中練習芭蕾舞。

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▲ 劉秀盈舞齡只有3年。（劉秀盈IG）

劉秀盈學舞只有3年

跳舞姿勢有板有眼的劉秀盈舞齡卻原來只有3年，不過因為她的一張在孩年穿芭蕾舞衣的照片，令外界誤會她從小學舞、累積有十多年的舞功底子。

劉秀盈由IG以英文澄清指，當時自己只是穿着芭蕾舞裙拍照而已，當時未學跳舞。

她更透露小時候和大劉的往事，回憶指因父母買回來的跳舞教學DVD才開始接觸跳舞，直到15歲才正式到芭蕾舞學校，所以正確舞齡近3年。

另外，熱愛音樂和舞蹈的劉秀盈除練舞影片，更開設個人YouTube頻道「Zoe Lau」，分享自彈自唱片段，獲網民讚賞她「聲音很柔和悅耳」。

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關心父親劉鑾雄

其實劉鑾雄與呂麗君在2014年分手，二人育有大女劉秀盈（Zoe）和現時約11歲的兒子劉子鋒，子女都隨媽媽生活。

據悉分手時，劉鑾雄與呂麗君簽下協讓，以防日後引起「爭產」紛爭，有傳呂麗君對大劉移情別戀心感不甘，大劉曾表示呂麗君不止恨他，還要一對兒女也不喜歡他。

不過在今年10月，劉秀盈曾在個人社交平台上載一張自己5歲時與父親的合照，並以Hashtag寫「I love my dad」和「I love my family.」可見她對爸爸沒有懷恨。

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