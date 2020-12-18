【新冠肺炎】新增70宗確診個案　64宗本地病例25宗屬源頭不明

▲ 本港新增70宗確診個案。

新冠肺炎疫情依然嚴峻，衞生防護中心公布，本港今日（18日）新增70宗確診個案，包括27男43女，年齡介乎2至90歲，6宗屬輸入個案，本地個案佔64宗，當中25宗屬源頭不明，有20宗從檢測中心驗出；另有逾70宗初步確診個案。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲交代最新疫情。張竹君指，留意到一個新群組已有10人確診，位於新蒲崗景福街104號新時代工貿商業中心的「Billy Sir 音樂教室」，涉及1位老師，5個學生，其餘屬相關個案如家人和朋友，老師在12月期間某一兩天曾教學生唱歌，學生年紀介乎50至60歲。詳情即看：【下一頁】

另外，柴灣景翠苑有5單位出現染疫個案涉不同樓層，1個單位為源頭不明，詳情即看：【下一頁】

衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。中心提醒曾到訪在《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章）下指明場所的人士，必須遵從強制檢測公告接受新冠肺炎病毒檢測，中心亦呼籲市民如有病徵，應立即求醫。

天文台預測下周一冬至最低12度，聖誕節回暖料介乎16至20度，詳情即看：【下一頁】

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記者：陳曉瑩