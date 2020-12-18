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【新冠肺炎】新蒲崗「Billy Sir 音樂教室」累計10人確診　涉1位老師及5名學生等

社會 16:38 2020/12/18

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「Billy Sir 音樂教室」爆發感染群組，累計10人確診。

本港第四波新冠肺炎疫情持續，衞生署及醫院管理局下午舉行疫情記者會，衞生防護中心傳染病處主任張竹君及醫管局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲交代最新疫情。本港今日（18日）新增70宗確診個案，患者年齡介乎2至90歲，當中64宗屬本地個案，包括25宗不明源頭。

張竹君指，留意到一個新群組已有10人確診，位於新蒲崗景福街104號新時代工貿商業中心的「Billy Sir 音樂教室」，涉及1位老師，5個學生，其餘屬相關個案如確診者的家人和朋友，該名老師曾在12月5日和8日教學生唱歌，學生年紀介乎50至60歲。

她又指，他們唱歌時不會牽涉很多人，通常一個老師對2至3名學生，目前已掌握相關名單，已將相關緊密接觸者送入檢疫中心，暫時未發現新個案。

張竹君稱，若唱歌時不戴口罩，當然是傳播的途徑之一，即使唱歌時戴口罩，唱歌人士都會站得比較近，病毒有機會從口罩旁邊漏出來而產生傳播。

多個感染群組亦擴大，包括：

  • 歌舞群組新增2宗
  • 沙田一田百貨群組增1宗，屬相關個案
  • 將軍澳藍田隧道地盤群組增1宗，屬相關個案
  • 大埔豐年樓增1宗
  • 彩雲二邨明麗樓增1宗，屬相關個案，是早前確診住戶的緊密接觸者

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實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳子謙

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