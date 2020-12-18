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涉堵路及管有鐵通　17歲少女認罪判更生中心

社會 16:20 2020/12/18

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（經濟日報資料圖片）

去年11月荃灣有人堵路，17歲女生涉參與事件，遭警員追捕時，她嘗試跨過障礙物逃走，並丟下了1枝鐵通，她早前承認在公眾地方管有攻擊性武器及參與非法集結共兩罪，辯方今（18日）於西九龍裁判法院求情指被告過往在校內循規蹈矩，是老師眼中的好學生，犯案屬個別事件。裁判官最終接納報告建議，判被告入更生中心。

被告為17歲女學生，早前承認1項公眾地方管有攻擊性武器及1項參與非法集結罪。案情指，2019年11月10日下午約2時半，荃灣大河道及西樓角道交界有約70人聚集，有人用雜物堵路。警方其後到場驅散，身穿黑衣的被告遂逃跑，其間她嘗試跨越障礙物並丟下1枝鐵通，及後被制服。

被告早前還押，索取背景和更生中心報告。辯方今天求情時指，被告過往在校內循規蹈矩，成績及態度均屬良好，是老師眼中的好學生，犯案屬個別的單一事件，而被告認罪，反映她有真誠悔意，勇於承擔和改過，被告亦主動向校方及社工求助，已獲校方留位，讓她可以在服刑後重讀中六。

辯方指，被告明白事件令家人擔心，加上被告父親身體狀況不佳，因此希望能盡快重投社會。辯方希望裁判官願意接納報告建議，判被告進入更生中心。

裁判官認同更生中心適合被告，接納懲教署建議，判被告進入更生中心。

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記者：王仁昌

請願示威 遊行集會 懲教署

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