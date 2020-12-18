理大陳智軒獲委任教大副校　接替呂大樂明年7月上任

▲ 教大校董會今日（18日）通過委任現任理工大學協理副校長（學與教）陳智軒明年7月起接任教大副校長（研究與發展）。（資料圖片）

香港教育大學副校長（研究與發展）呂大樂將於明年卸任但留任教大香港社會研究講座教授。教大宣布，校董會今日（18日）通過委任現任理工大學協理副校長（學與教）陳智軒接任，任期將於明年7月1日生效。

陳智軒現正同時擔任理大康復治療科學系講座教授及神經科學中心實驗室主任。他於1995年在加拿大阿爾伯塔大學取得教育心理學博士學位，出任理大協理副校長之前，曾於2005年至2010年擔任該校康復治療科學系系主任，以及在2008年至2011年擔任醫療及社會科學院副院長，亦曾獲選為美國心理學會及香港心理學會院士。

教大形容陳智軒在學術及研究領域卓有成就，過去曾發表超過190篇學術文章，獲批的研究及顧問經費高達5,000萬元。

陳教授現時亦是勞工及福利局社會工作訓練及人力策劃諮詢委員會主席、大學教育資助委員會質素保證局委員，以及香港復康會執行委員會副主席，亦曾出任香港學術及職業資歷評審局大會成員。

教大校董會主席馬時亨表示，十分高興陳智軒加入教大團隊，形容他在研究領域及高教界表現卓越，相信他定必能按照教大的核心使命，繼續拓闊本校在研究與知識轉移的網絡，提升影響力。教大校長張仁良則說，陳智軒在教研方面的成績有目共睹，相信他上任後將可協助教大加強在教育及相關學科方面的研究協作與實力，為學界及社會作出貢獻。

張仁良亦表示衷心感謝現任副校長（研究與發展）呂大樂在任內所作的重大貢獻。呂教授卸任後，將繼續出任教大香港社會研究講座教授，專注學術研究工作。

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責任編輯：馮琪雅