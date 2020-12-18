【新冠肺炎】大型撤離行動增人手要求　張竹君：會請其他部門協助加快檢疫程序

▲ （陳國峰攝）

本港第四波新冠肺炎疫情持續，早前一名62歲女子獲告知安排檢疫後3天，被發現倒斃於美林邨美桃樓家中。衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，目前仍未知死者的死因，不清楚安排檢疫的詳細流程，一般而言是發出檢疫令後，相關同事與對方聯絡，再安排到檢疫中心的交通及時間等。

張竹君表示，目前檢疫設施有4,364個單位，約有1,600個單位可用，近來葵盛西邨及麗晶花園的大型撤離行動，對人手要求提高，而檢疫程序涉及人手調配，包括車輛安排、聯絡檢疫人士、寵物搬運等，相關同事正檢視程序，亦會請其他部門協助，加快將密切接觸者送往檢疫設施。

她又指，每次收到初步確診或確診個案，都會盡快聯絡其緊密接觸者，亦會建議他們留在家中，亦會留下一個聯絡電話，當他們有任何不適時致電通知，但當有緊急情況和情況惡劣，應致電緊急救護電話協助。

有專家形容事件悲哀，反映本港離不開「慢三拍」的問題，亦未知有否涉垂直及橫向傳播，籲當局應公開交代資料。詳情即看：【下一頁】

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記者：陳子謙