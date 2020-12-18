【確診大廈】柴灣景翠苑6人中招涉5個不同樓層單位　中心向居民派樽做檢測

▲ 本港新冠肺炎單日病例持續維持雙位數。（陳國峰攝）

本港今日（18日）新增70宗新冠肺炎確診個案，本地個案佔64宗，當中25宗屬源頭不明。衞生防護中心表，柴灣景翠苑有6人染疫，來自5個單位，層數各不相同，其中3個單位屬相關個案，患者曾有來往及交談；另一宗個案的病人屬東華三院方樹泉日間活動中心暨宿舍群組的工作人員；餘下一個單位的患者為源頭不明個案。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，中心會向景翠苑居民派發樣本樽，希望居民做檢測，以方便中心追蹤情況。

張竹君解釋，一般而言，如同一大廈有至少3個單位出現病例，中心便會向居民先派樽做檢測，如多於3個單位而患者個案都沒有關連，當局便會考慮要求居民強制檢測，由於現時景翠苑出現個案的其中3個單位，病人互有接觸，而另一個單位與早前群組有關，連同餘下單位的個案，中心列為3組人去跟進，所以向居民派樽。

她說，如追蹤個案時發現大廈有特別情況或喉管問題等，便會再作其他安排。

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記者：陳曉瑩