涉政總外非法集結商人改判囚7個月　上訴庭指其行為火上加油

▲ 商人庾家駒涉於政總外非法集結判囚兩周，早前被上訴庭加刑至7個月。(經濟日報資料圖片)

去年6.12金鐘政總外有人集會，34歲商人涉於集會期間聽從指示搬鐵馬，被控參與非法集結罪，商人早前承認控罪，被判囚兩周，及後律政司不滿刑期過短，向上訴庭提出覆核獲批，商人被改判囚7個月。上訴庭今（18日）頒下裁決理由，指原審裁判官判刑時，錯誤地只考慮答辯人自身的行為沒有帶來人命傷亡和財產損失，選舉性地將夏愨道及龍和道示威者的暴力和破壞社會安寧棄之不顧，答辯人的行為對本已沸騰的局面火上加油。

涉案答辯人庾家駒早前被上訴庭改判囚7個月，上訴庭今於判詞中指出，從案發片段可見，當時警方與示威者的人數懸殊，參與人士情況極高漲，隨時有一發不可收拾的危機，答辯人的行為，是對本已沸騰的局面火上加油。

上訴庭批評，原審裁判官林子勤判刑時卻只考慮答辯人的自身行為，選擇性地把夏愨道及龍和道示威者的暴力和破壞社會安寧棄之不顧，沒有考慮到當時大規模非法集結、人數眾多的整體行為，完全無視參與者的激昂情緒隨時可被進一步挑動，繼而引致其他人命傷亡和財產損失等局面，是犯下原則性錯誤，錯誤地強行把答辯人自身行為從非法集結的整體考量中切割出來。

上訴庭又指，本案涉及以本港行政機關總部為目標，不止是阻礙警員那麼簡單，而是正面挑戰政府的管治，原審裁判官亦忽視了非法集結控罪的要旨，是防患於未然，即使沒有人命傷亡和財產損失，整體暴力行為的威脅之嚴重性仍不容忽視。

上訴庭認為，兩個星期的監禁只是象徵性，懲罰性和阻嚇力度不足，因此改以12個月為量刑基準，就答辯人認罪及已服畢兩星期的刑期，再予以扣減，最終判囚7個月。

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記者：楊詠渝