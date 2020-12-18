【全球首例】9歲女童患嚴重哮喘入院近30次　病逝7年終被裁定死於空氣污染

▲ 全球首宗被裁定死於空氣污染的個案

英國一名9歲女童因嚴重哮喘發作，三年內進出醫院近30次，於2013年2月病逝，翌年被裁定死於急性呼吸衰竭。經過母親多年來的爭取，出現新證據，本周三（16日）死因裁判官裁定她死於空氣污染，為全球首例。

綜合外媒報道，9歲女童Ella Roberta Kissi-Debrah與家人居於倫敦東南部劉易舍姆區（Lewisham），距離當地最繁忙公路南環路（South Circular Road）約24米。

2014年，死因裁判法庭裁定女童死於嚴重哮喘及呼吸衰竭，南安普敦大學 (University of Southampton)的醫學研究委員會臨床教授。2018年一份報告指出，在女童離世前那三年，距離她住所1.6公里的監測站的空氣污染水平超過歐盟法定限制。

因有新證據出現，證明住所附近的空氣污染問題嚴重，法院推翻判決，本周三，助理死因裁判官Philip Barlow裁定，女童因暴露於過度空氣污染而死於哮喘，為全球史上首名死因被列為空氣污染的人。Philip Barlow表示：

2010年至2013年期間，女童在患病過程中，暴露於二氧化氮和顆粒物質的水平超過世界衞生組織的規定。暴露的主要來源是交通工具的排放。

他又指，惟因女童母親並未取得空氣污染的相關資訊，故未有採取「可能」避免女童死亡的行動。

女童母親：終為女兒討回公道

女童母親Rosamund Kissi-Debrah聽到裁判結果後表示，終於在死亡證列明是死於空氣污染，為女兒討回公道。但她認為，空氣污染對年幼人士肺部所造成的損害，尤其是未真正形成的肺部，大眾仍缺乏了解。她希望有公眾運動可提高大家的意識，明白污染可造成的危害。

倫敦市長簡世德（Sadiq Khan）稱裁決是個里程碑，他讚賞女童母親勇氣非凡。他本周三表示：

有毒的空氣污染是一項公共健康危機，尤其對於我們孩子來說。今天必須成為一個轉捩點，令其他家庭不必像Ella家人那樣傷心欲絕。

本周三（16日）女童家屬在twitter發文表示，這宗個案代表一個里程碑，「經過7年的爭取，終承認她死於空氣污染。希望這意味著有更多兒童生命被救。」

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責任編輯：羅嘉欣