【跨越殘障】腦麻痺小五男生接力賽奮勇到終點　同學不計較成績︰拋下名次讓他跑

▲ 台灣一名患有腦麻痺的小五男生，成功完成學校的接力賽。

患病的孩子在家人及朋友的支持下，仍然可以過正常的生活。台灣一名患有腦麻痺的小五男生在師長及同學的鼓勵下，參與學校的接力賽，他接過最後一棒後成功跑到終點。同學表示不計較比賽名次，只想讓他一起參與其中。

行動不便 努力到達終點

綜合台灣傳媒報道，就讀雲林縣鎮南國小五年級的林洧聰因早產患有腦麻痺，他昨日（17日）在學校創校61周年校慶上挑戰接力賽。當時操場上已聚集了很多學生，老師為林洧聰穿上及整理運動裝束後，他就在最後一棒的跑道上準備。

▲ 林洧聰接過最後一棒後向終點進發。（影片截圖）

同學將棒交給林洧聰，他隨即奮勇跑向100米的終點，兩位老師陪著他跑，擔心他突然跌倒受傷，大批同學在跑道外大喊「林洧聰，加油！」雖然他行動不便，但他不用別人攙扶，步姿不穩、一拐一拐地盡力跑。

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老師陪跑 同學不介意名次

林洧聰不理其他選手超前，只專心一意跑向終點，他完成賽事後露出滿足的笑容。老師和同學都為他感到高興，稱讚他「你很棒」。他受訪時指，很開心能夠與同學一起參與比賽，也順利完成第一次接力賽，希望下次繼續接受其他挑戰。他的同學表示︰

我們拋下名次讓他跑！

我覺得很高興，讓他有一個大隊接力的機會。

▲ 小五男生很開心能夠與同學一起完成比賽。（影片截圖）

首次成功挑戰接力賽

同學們都不計較比賽成績及名次，只為了與林洧聰一起完成接力賽。林洧聰的班主任王幸芙指，看到他跑步、同學打氣的畫面，覺得非常溫馨，令她有點想哭，學生們願意放下名次也讓她感動。

林洧聰的媽媽提及，兒子覺得別人做得到的，自己也想嘗試。她感謝學校今年給他機會，讓他和同學一起團體合作，平日同學會陪著他練習，他課餘時也會到操場或公園練跑。3年前林洧聰第一次參加路跑賽，當時練習了3個月，成功挑戰3公里的距離，今次雖然只有100米，但能與同學一起完成接力賽，特別有意義。

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責任編輯︰王明芳