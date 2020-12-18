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【筍工來了】朱古力迷有福了！Oreo、吉百利母公司招聘朱古力試食員 

職場 17:06 2020/12/18

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熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 香港愛情故事 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

Oreo、吉百利（Cadbury）等零食品牌的的母公司Mondelēz International，日前在英國公開招聘朱古力試食員。

朱古力是不少人喜愛的零食，有沒有想過有一份工作，可以讓你隨時隨地任食不同的朱古力？現在機會來了！Oreo、吉百利（Cadbury）等零食品牌的的母公司Mondelēz International，日前就在英國公開招聘朱古力試食員，應徵者無需任何工作經驗，只要熱愛朱古力及味覺靈敏，即有機會獲得聘用。

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據Mondelēz International的官方網頁顯示，公司是次招聘的朱古力試食員是一個兼職職位，職責是與12位團隊成員一同品嚐Mondelēz旗下的朱古力產品，並在150多個國家或地區上架銷售前，為他們提供清晰準確的意見及反饋。所有試食員需要為公司所生產的各種口味朱古力產品，提供客觀而誠實的意見，並要與其他成員分享，就味道達成共識。

招聘內容指，工作無需任何經驗，不過試食員需要以清晰、精準的詞匯來描述每一款產品，而且品評每款朱古力的內容要保持一致性，以方便公司區分產品。此外，公司將會提供全面的專業培訓，協助獲聘者鍛鍊出味蕾的靈敏程度。

由於是次招聘的是兼職職位，將會在英國伯克希爾郡沃金厄姆區（Wokingham）的Mondelēz International全球研究中心工作，所有試食員將被安排每週最多工作8個小時，以避免操勞過度。而獲聘者可在三個不同的上班時間表中選擇，包括：

  • 逢星期一至四，早上10時至中午12時，每周工作8小時
  • 逢星期一至四，下午3時至下午5時，每周工作8小時
  • 逢星期二至四，下午12時15分至下午2時45分，每周工作7.5小時

Mondelēz International消費者科學高級小組負責人Afsha Chugtai表示，朱古力試食員看似是一份簡單的工作，但對公司的業務尤為重要，將有助於改善公司的旗下的朱古力產品，並保持生產最佳質素的朱古力。

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此職位的截止申請日期是2021年1月6日，有興趣應徵者，可透過官方網站遞交申請。

責任編輯：施雯雯

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