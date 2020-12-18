湯家驊為國產疫苗護航　籲港人不應視之為毒藥

▲ 湯家驊認為，港人不應視內地疫苗為毒藥。（資料圖片）

港府已預購3款不同技術、合共2250萬劑疫苗，其中一款是內地科興研發的滅活疫苗，首批下月到港，港府目標明年內為全港大部分市民免費注射疫苗，不過就講明，市民不能自己選擇打哪一款疫苗。惟不少人對接種內地研發的疫苗有很大保留，行政會議成員湯家驊今日就發長文指，港人不應視內地疫苗為毒藥，如果香港人不要這些疫苗，相信國家其它地方會爭先恐後地爭取。

湯家驊在社交媒體以「身在福中」為題發文，他呼籲對接種國產疫苗有所保留的人，要先問自己一個問題：「世界上有哪個國家或地方，政府在疫苗還沒面世前已免費為國民或市民安排接種兩倍人數之疫苗？」他認為，港府能做到的原因有三：（1）整體社會富裕；（2）人數較少；（3）有國家支持。

湯家驊表示，現時BioNTech是最早供應全世界新冠肺炎疫苗的藥廠之一。BioNTech是由土耳其裔的德國科學家於德國創立，但德國還沒有疫苗接種，而土耳其則正向中國的科興藥廠購買疫苗，他認為，到香港人接種時，已有數以百萬計的人，率先接種了國家疫苗。湯家驊又指，BioNTech乃由全新但尚未經反覆長時間測試之科技研發，科興疫苗則以傳統製造疫苗方法研發，已有幾十年的安全紀錄，直言「你便是看低國家的科技，也不應視之為毒藥。」

他反問，「國家有超過十四億人口。在眾多省市中，為何偏偏要討好香港特區的區區幾百萬人？又謂自己想不通，香港有些人的人生觀是什麽？為何對任何與國家有關的事，「會有如此大的抗拒和歧見？」

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