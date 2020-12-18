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【出軌丈夫】丈夫偷食年長15歲女同事5年　懷二胎孕妻怒：BB有你的基因真噁心

育兒經 19:11 2020/12/18

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台灣一名孕妻發現丈夫在懷孕第一胎時出軌，偷食年長15歲的同事5年。

懷孕妻子發現丈夫出軌傷透心！台灣一名孕妻於社交媒體發帖，指現時身懷六甲卻遭丈夫背叛，對象竟是年長15歲的女同事，二人偷偷交往近5年。孕妻心痛決定離婚，亦無法愛護腹中胎兒，直言「BB有你的基因真噁心」。

一名人妻在Facebook專頁「靠北老公2.0」投稿，指現時懷二胎已經12周，早前發現丈夫早在5年前，在她懷第一胎時已經出軌，對方竟是年長15歲的女同事。而對方更得知孕妻很多事情，得知她懷有二胎時竟吵著要懷孕。

孕妻怒轟其丈夫只愛做表面功夫，沒有成為父親的自覺性，

不想分擔老婆照顧孩子的辛勞，只會責怪老婆為甚麼不配合你清閒到無處發洩的慾望。

孕妻發現偷食 急與小三分手

當丈夫被孕妻發現偷食後，馬上與小三分手，回去向孕妻求和，孕妻無奈表示，

五年的女友比糞土還不如，就算是假分手，你的人格也破產到不值得信任。

孕妻心痛離婚 或做流產手術

孕妻心痛決定離婚，更或會進行流產手術，當她想到驗到有小孩時，丈夫可能和小三在一起，就表示「覺得你的基因真噁心」。

因為丈夫的出軌，她無法愛腹中的孩子，即使連孕吐不適均認為是丈夫加諸於她的懲罰，不想與丈夫浪費時間糾纏，更將會帶孩子離開，讓孩子知道父親的真面目。

網民大讚：做得好！

不少網民留言支持孕妻離婚，「事已至此不再是愛的結晶了，拿掉好」及「幸好不是說為了孩子要有完整的家繼續忍受，難得有思路清晰的人妻，妳值得更好的生活」。不過，也有網民認為不應將上一代的想法加諸於下一代，「小孩大了自己會判斷，別強迫小孩跟你同仇敵愾」。

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責任編輯︰王明芳

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