【2020聖誕節】HKTVmall開售迪士尼優惠商品低至6折　必買《魔雪奇緣》STEM教育玩具+小熊維尼家電【附購買連結】

▲ 迪士尼《魔雪奇緣》與HKTVmall合作推出網上期間限定「狂歡12月聖誕市集」。（圖片由HKTVmall提供）

今個聖誕，迪士尼《魔雪奇緣》與HKTVmall合作推出網上期間限定「狂歡12月聖誕市集」，粉絲們可買到一系列《魔雪奇緣》的精品，多款商品優惠更低至6折，更有機會換購Gemini小熊維尼系列小家電。

《魔雪奇緣》聖誕限量品低至6折

今次《魔雪奇緣》主題聖誕市集除了帶來多個玩具及公仔系列外，更增添一系列實用的《魔雪奇緣》家品及禮品，限量優惠低至6折。

大朋友們可考慮超聲波香薰嘖霧機、迪士尼《魔雪奇緣》充電式USB果汁攪拌機等家品；小朋友們可考慮連身裙、兒童拖鞋及《魔雪奇緣》主題STEM教育玩具，禮品多元化，同時滿足大人小朋友喜好。

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換購「迪士尼系列」禮品

此外，迪士尼與Gemini首度合作推出的「小熊維尼系列」家電，大家可於HKTVmall網上獨家換購。大家只需於「超級市場」單一帳單購買附有【換購迪士尼系列產品】之標籤商品滿 $400， 即可以優惠價換購「迪士尼系列」產品，共2款可愛Gemini「小熊維尼系列」家電，陪大家過一個難忘聖誕。

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責任編輯：王芷瑩