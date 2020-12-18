  • 17°C
香港時間 : 20201218日 (週五) 19:25
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 香港愛情故事 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【2020聖誕節】HKTVmall開售迪士尼優惠商品低至6折　必買《魔雪奇緣》STEM教育玩具+小熊維尼家電【附購買連結】

休閒消費 17:32 2020/12/18

分享：

熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 香港愛情故事 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

迪士尼《魔雪奇緣》與HKTVmall合作推出網上期間限定「狂歡12月聖誕市集」。（圖片由HKTVmall提供）

今個聖誕，迪士尼《魔雪奇緣》與HKTVmall合作推出網上期間限定「狂歡12月聖誕市集」，粉絲們可買到一系列《魔雪奇緣》的精品，多款商品優惠更低至6折，更有機會換購Gemini小熊維尼系列小家電。

《魔雪奇緣》聖誕限量品低至6折

今次《魔雪奇緣》主題聖誕市集除了帶來多個玩具及公仔系列外，更增添一系列實用的《魔雪奇緣》家品及禮品，限量優惠低至6折。

大朋友們可考慮超聲波香薰嘖霧機、迪士尼《魔雪奇緣》充電式USB果汁攪拌機等家品；小朋友們可考慮連身裙、兒童拖鞋及《魔雪奇緣》主題STEM教育玩具，禮品多元化，同時滿足大人小朋友喜好。

點擊大圖了解產品詳情：

    點擊圖片放大
    +4
    +3

換購「迪士尼系列」禮品

此外，迪士尼與Gemini首度合作推出的「小熊維尼系列」家電，大家可於HKTVmall網上獨家換購。大家只需於「超級市場」單一帳單購買附有【換購迪士尼系列產品】之標籤商品滿 $400， 即可以優惠價換購「迪士尼系列」產品，共2款可愛Gemini「小熊維尼系列」家電，陪大家過一個難忘聖誕。

點擊大圖了解產品詳情：

    點擊圖片放大
    +3
    +2

快到聖誕節，為大家建議聖誕大餐食譜，即睇：

【TOPick 6 周年】壓軸大獎送6部iPhone12（128GB）：bit.ly/36yXkmI

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：王芷瑩

相關文章

【2020聖誕節】圓方推聖誕購物滿$2,000送$2,000禮券　多個國際品牌貨品特價發售
16:51 2020/12/15
【2020聖誕節】圓方推聖誕購物滿$2,000送$2,000禮券　多個國際品牌貨品特價發售
【2020聖誕節】Mr. Steak推外賣聖誕派對套餐　4至6人食原隻燒火雞+黑啤肉丸+意粉等美食【附價錢詳情】
17:10 2020/12/15
【2020聖誕節】Mr. Steak推外賣聖誕派對套餐　4至6人食原隻燒火雞+黑啤肉丸+意粉等美食【附價錢詳情】
【2020聖誕節】8度海逸酒店冬至盆菜網上訂購82折　首推聖誕外賣自取套餐$2,188起【內附訂購連結】
11:05 2020/12/16
【2020聖誕節】8度海逸酒店冬至盆菜網上訂購82折　首推聖誕外賣自取套餐$2,188起【內附訂購連結】
HKTV Mall Disney 著數優惠

最高瀏覽

【窮媽大翻身】3孩靚媽說服老公辭工開拉麵店　生意月入僅1.5萬靠一招翻身年賺5千萬
17:46 2020/12/17
【窮媽大翻身】3孩靚媽說服老公辭工開拉麵店　生意月入僅1.5萬靠一招翻身年賺5千萬
【屢傳分訊】天后王菲傳戀上小鮮肉　跟謝霆鋒復合6年感情再起暗湧
11:41 2020/12/17
【屢傳分訊】天后王菲傳戀上小鮮肉　跟謝霆鋒復合6年感情再起暗湧
【求生技巧】約定「誰先死就吃對方肉」　情侶被困珠峰47天靠求生技巧1死1獲救
今日 11:50
【求生技巧】約定「誰先死就吃對方肉」　情侶被困珠峰47天靠求生技巧1死1獲救