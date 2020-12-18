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英律師審裁處何君堯違紀聆訊結束　何：正常情況下會判勝訴

政治 17:34 2020/12/18

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（資料圖片）

英國事務律師紀律審裁處，早前決定起訴建制派立法會議員何君堯，涉嫌違紀一事。有關紀律聆訊昨日結束，料今晚有結果，若何君堯敗訴，或可能被剔出英國註冊律師之列。

不過何君堯似乎並不擔心，昨晚在社交平台交待，並指相信「在正常情況下英國SDT會判我勝訴的」。
    
何君堯近年的言論相當惹火，去年反修例事件中，更被拍到與疑似在元朗721事件中襲擊人群的白衣人握手。其後英國保守黨人權委員會委員裴倫德 (Luke de Pulford) 投訴，指何可能違反英國律師管理局 (Solicitors Regulation Authority)的標準或要求，將對何君堯展開調查。

（何君堯facebook）

管理局今年9月立案，並將個案提交律師紀律審裁處，分別在10月，以及本月14至18日期間，召開聽證會聆訊。

事實上，裴倫德之前亦有份去信何君堯的母校，英國安格里亞魯斯金大學，促褫奪何君堯的名譽博士學位。去年10月，安格里亞魯斯金大學確認有關消息。指「自何先生獲頒發名譽學位以來，其行為持續引起關注。大學經過調查後，已撤銷何先生的名譽學位。」不過，何君堯很快便獲得中國政法大學頒發名譽博士學位，校方稱，這是要表彰他在法律界的卓越貢獻同成就。

撰文 : 傅流螢

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