【校長專欄】邀中一生幫畫自畫像製成卡片　伍少梅中學校長：一句肯定令孩子轉變

▲ 伍少梅中學校長邀請中一生幫忙畫自畫像製成卡片，望發掘及肯定學生的優勢。

大家好，我是李建文校長，很高興可以在這個頻道裏跟大家分享。今天我想跟大家分享一下怎樣發掘一個孩子的強項。



首先我先給大家看一樣東西，大家看看有甚麼發現呢？我最初看到這些數學題的時候，我就很快發現了一件事，就是有甚麼做錯了。其實很多時候我們看著孩子時，我們很直接，第一個印象就是你有東西做錯了。然後，我們就會想，你為甚麼做錯呢？我們怎麼去幫他做好，其實也是一件好事。

▲ 李建文校長想大家先看看這些數學題。（影片截圖）

不過換另外一個角度，我們有沒有看到這裡有9條題目，他已經答對了7條，我們有沒有同樣給予肯定這個曾經努力而且做得好的孩子呢？往往很多時候，我們做教育工作的太集中看孩子的不足，卻忽略了其實他在不足以外，同時也有很多優勢、潛能，甚至強項。他們是很需要我們教育工作者給予肯定，可能你對他的一句肯定和讚賞，就令到他的下一步變得不一樣。

▲ 李建文校長與學生打成一片。（由受訪者提供）

邀請學生設計卡片



每一年當中一的學生入學的時候，我會花一些時間去了解他們，每一個小六升中一的學生我都會看一看他們帶來的文件，如果可以的話，我甚至會和他們父母聊一聊。其中一個學生的家長跟我說：「我的孩子很喜歡畫畫。」我便問：「可以讓我看看他的作品嗎？」我看完他的作品，我很欣賞，色彩鮮豔、充滿創意，我忽發奇想：

我怎樣將孩子的優勢和強項展現在人前，同一時間告訴我的學生，我很欣賞他。

我便想，既然這樣，不如我把他優秀的作品放在校長的卡片上吧。



我還記得有一天，我特地的在小息的時候找他，因為我通常在小息的時候會盡量抽空陪伴學生。找到他後，我就將這個邀請告訴他。我說：

孩子啊！我可不可以有這個榮幸，請你幫我畫一幅畫，然後把這幅畫放在校長的卡片上。

我還很記得他看著我的樣子，點頭「嗯」了一聲，然後回頭就走了。

學生精心繪畫校長畫像

如是者，過了一個多月之後。在操場裏，那個孩子走向我。然後就給我，「校長，給你的。」我問：「這是甚麼？」他沒有回答其他，只是說給你的。我打開看，非常感動，原來他畫了一幅畫是畫我的樣子。剛開始看覺得不像，之後看越看越像，所有的特徵都在。



如是者我謝謝他，然後他又轉頭走了。但是那次在他轉頭走前，我很深刻印象看到他眼神裏有一些喜悅，面部有一些微笑。然後我馬上打電話給他母親，我幫那幅畫拍了一張照，發給他母親。我說：「媽媽謝謝你，謝謝你的孩子可以接受我的邀請，畫了這幅畫，那我接下來就會把它做成卡片。」他母親也非常開心。

▲ 李建文校長看見學生的畫像非常驚喜，他認為畫像非常神似。（相片由受訪者提供）

望學生的優勢得到肯定

兩個禮拜後，卡片做好了，這張是我人生中第一張校長卡片，也是我認為最有價值的一張卡片。這張卡片不是關於我的，這是關於我的學生，而且也關於我學生的一些優勢和強項。這個學生在過去的一年，我看到因為有人認同他，有人肯定他這一方面的優勢和強項，我看到他回來學校的時候，可以抬起頭做人。

學生變得有自信

他在小學的時候經歷了很多的挫敗和不足，我還很記得最初認識他的時候，他每一天都是低著頭垂著眼上學，就算我們跟他聊天，他也只是一句起兩句止。但現在他每一天都帶著笑容，他媽媽告訴我他很喜歡上學，因為他知道有人欣賞他，不單止是校長欣賞他。其實我將這張卡片給同事和他身邊的同學看的時候，也多了一個機會讓這個學生身邊的人知道，原來這個學生也有一些不同的優勢和強項。

▲ 李建文校長希望教育工作者不只專注學生的不足，應發掘學生的優勢，並加以肯定。（由受訪者提供）

嘗試發掘及肯定學生的優勢

我相信只要我們做教育工作的有一個敏感度，時刻記掛著我們不只是幫助孩子將不足的地方改善，而同時間我們也要多花一些心思和精神，發掘一些機會讓學生的優勢得到彰顯，我相信孩子的強項會化成對自己的信心和肯定，讓他們能有機會繼續向前。

影片及文章獲「進念教育家」授權轉載

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責任編輯：梁節儀