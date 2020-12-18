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【新冠肺炎】永安百貨彌敦道店一名家居五金部員工初步確診　分店暫停營業至另行通知

社會 17:46 2020/12/18

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永安百貨彌敦道店一名家居五金部員工初步確診，分店暫停營業至另行通知。（經濟日報資料圖片）

本港今日（18日）新增70宗新冠肺炎確診個案，本地個案佔64宗，當中25宗屬源頭不明；另有約70宗初步確診個案。永安百貨彌敦道店一名家居五金部員工初步確診，分店暫停營業至另行通知，並安排該店所有員工進行核酸檢測，待結果呈陰性才可上班。

永安百貨表示，今日接獲通知，彌敦道店5樓家居五金部一名員工初步確診新冠肺炎，他於本周一至二（14及15日）休假，並於本周三（16日）班，翌日（17日）最後上班，上班前體温檢測正常，工作期間有配戴口罩及沒有任何病徵。

永安百貨指，公司對事件高度關注，為保障顧客和員工的健康及安全，彌敦道店已即時暫停營業直至另行通知，並即時安排專業清潔公司於彌敦道店進行全店徹底清潔及霧化消毒。永安九龍中心管理處亦通知會為大厦公眾地方及設施加強清潔及消毒。

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實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳曉瑩

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