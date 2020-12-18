【新冠肺炎】港府將加拿大列入指明地區下周五生效　抵港者需有檢測陰性證明

▲ （經濟日報資料圖片）

全球新冠肺炎疫情肆虐，港府更新《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》（第599H章），下周五(25日)起將加拿大加入指明地區，要求抵港前14日內如曾訪加拿大的人士，需出示新冠病毒檢測陰性報告，及指定檢疫酒店預約確認書。

食衞局稱，現時已有19個國家及地區被列入《第599H章》，考慮到最新的公共衞生風險評估，及疫情的變化和發展，食衞局局長會刊憲維持已實施的條件，並將加拿大加入指明地區，有關指明將於12月25日生效，並維持有效直至另行通知。

根據最新指明，任何人士如於抵港前14日內曾於指明地區停留，抵港者須提供以下文件：

1. 由化驗所或醫療機構發出的中英文報告，載有抵港人士姓名，顯示有關人士發機前72小時內已接受新冠病毒病核酸檢測，並結果呈陰性；如報告非以中英文書寫或未有列明要求資料，須額外提交一份由該化驗所或醫療機構發出的中文或英文確認書

2. 一份中英文的證明文顯示有關化驗所或醫療機構，已獲ISO 15189認可，或獲所在的地方的政府的有關主管當局承認或核准

3. 抵港人士於香港指定檢疫酒店、賓館預訂房間的中英確認書，租住期間由抵港當日起計的不少於14晚

相關人士抵港後須到衞生署臨時樣本採集中心，收集咽喉和鼻腔合併拭子樣本，亦須在指定地點等候檢測結果；結果呈陰性將獲准前往已預約的酒店，繼續完成14天的強制檢疫。

政府會繼續密切監察情況，包括全球及本地疫情的發展和出入境人數的變化，有需要時會毫不猶豫地採取更果斷和嚴厲的措施。

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責任編輯：陳正怡

