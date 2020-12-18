印度商人被劫逾百萬鑽石　3巴漢認接贓罪判監

▲ 3巴漢承認處理搶劫得來鑽石，今於高等法院被判監3年及3年45天。(經濟日報資料圖片)

印度鑽石商人於2016年攜帶總值20萬美元（折約156萬港元）逾千卡鑽石，於前往會見客人途中，被數名男子從後扑頭劫去鑽石，警方其後派員假扮買家拘捕接贓人士。其中3名酷刑聲請的巴基斯坦籍男子今（18日）於高等法院承認處理贓物罪，被判囚36至38個月，由於3人扣押至今已刑滿，料刑滿後將遣返。

3名被告Nayab Amin（34歲）、Adil Akbar（38歲）及AkramMuhammad （34歲） ，原被控1項搶劫罪，控罪指他於2016年3月18日，在土瓜灣連同4名男子，搶劫NASIT Arvind Kanubhai 8袋共1,100.59卡鑽石及文件等。3人否認控罪，但承認交替控罪處理贓物罪，即於同年4月28日至5月11日，處理共585.86卡鑽石及貨單等。

法官判刑時指，事主遭人從後扑頭搶劫，倒地後再被襲擊，導致其頭部受傷及損失有關鑽石。被告其後與警員派出的臥底見面，期間被告承認鑽石是偷回來，事主是遭鐵通擊傷。法官指本案被告雖然並非搶劫者，但他們知悉搶劫事件，並主動協助處理贓物，事主從後被襲，涉案財物價值不菲等，法官認為均為加重案件嚴重性的因素，惟考慮到被告處理的鑽石涉及被搶劫的價值一半，故以10萬美元作計算(折約78萬港元)。

法官指本案被告早前與另一名涉案男子經審訊後，被裁定搶劫及接贓罪成，本案3名被告上訴得直發還重審，至今承認控罪。法官考慮到被告的刑事記錄，犯案時為酷刑聲請者等，判監3年，3年2個月及3年45天。

案情指，事主於2016年3月18日下午，帶同i8袋共1,100.59卡鑽石及一些文件到紅磡見客，期間遭人從後扑頭及被搶去肩包，事主其後報警，他只記起賊人均為黑皮膚。

事發後的1個月，警方派出總督察假扮成買家，由中間人相約3名被告及另一名南亞裔男子，於九龍灣一卡拉OK見面，對方開價60萬出售該批鑽石，經議價後減至40萬。至同年5月，警方派員到尖沙咀一酒店與被告會面，交收後拘捕被告。

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記者：林育慧