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【新冠肺炎】本港多3名病人離世 新增94名病人康復出院

社會 17:42 2020/12/18

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醫管局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲指，至今有124名確診者在公立醫院離世。（陳國峰攝）

新冠肺炎疫情依然嚴峻，衞生防護中心公布，本港今日（18日）新增70宗確診個案，包括27男43女，6宗屬輸入個案，本地個案佔64宗，當中25宗屬源頭不明，有20宗由檢測中心驗出。

醫管局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲指，截至今早9時為止，局方過去24小時共呈報93宗個案；在過去24小時，有2名病人在公立醫院離世，另外今早明愛醫院有一名85歲男病人離世（個案編號6299），至今有124名確診者在公立醫院離世。

她亦公布在過去24小時，再多94名確診病人康復出院，至今共6627名確診病人及1名疑似病人康復出院。

現時有1114名確診者在22間公立醫院及亞博館留醫，其中60人危殆、61人嚴重，其餘993人情況穩定；公立醫院正使用1,241張負壓病床及681間負壓病房，其使用量分別是70%和76.5%。

醫護裝備方面，醫管局備存7,000萬個外科口罩、660萬個呼吸器、1,060萬個面罩及870萬件防護衣，足夠約6個月的使用量。

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實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：徐紹軒

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