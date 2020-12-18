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【香港愛情故事】羅天宇+龔嘉欣上車煩惱多　買樓同層有凶宅影響按揭

娛樂 18:14 2020/12/18

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熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 香港愛情故事 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

上車代表是人生大贏家？

《香港愛情故事》以本港居住問題為題材，內容貼地。當中男女主角陳子朗（羅天宇飾）與邱凱琪（龔嘉欣飾），由拍拖時已面對「土地供應問題」，想親熱都要去時鐘酒店。

到結婚後想二世界，再面對租樓以至上車供樓的煩惱。二人婚後住劏房，可是他們想盡快上車，於是子朗另找一份人工較高的工作，可是轉新工後工作量大增，夫婦兩人根本沒有甚麼相處的時間，各有各忙，開始有時差的同屋生活。

【香港愛情故事】與盲塞老豆相處超難頂　王敏奕爆seed問白彪：點解你要結婚生仔？【有片】

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按揭出問題失預算

凱琪鼓勵丈夫為置業夢先苦後甜，可是兩人結果終於成功上車，子朗成為業主後卻心情複雜。

而且凱琪與子朗為安樂窩成樓奴，當二人對未來滿懷希望之際，銀行卻通知他們所買單位同層有凶宅，所以不能做8成按揭，改為只可以做6成按揭，即是原本120萬元的首期要升刑240萬元。

面臨撻訂危機夫婦爭吵

兩人新居面臨撻訂的可能，他們四出張羅金錢，結果夫婦為一層樓，相戀7年來首次吵大架。

有網民指「貧賤夫妻百事哀」，亦有網民提醒買樓前一定要查清楚、買樓前要衡量清楚自己財政能力。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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