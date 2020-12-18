警昨拘捕9人涉早前入屋行劫網紅蘇淼淼　搜出多個涉案名牌手袋總值約160萬元

▲ 一名疑犯被押解到荃灣荃錦公路一處山坡，指出棄置證物的位置。

網紅蘇淼淼上月底遭賊人入屋行劫，損失約1000萬元財物，警方在昨日(17日)拘捕9人，搜出多個涉案名牌手袋，總值約160萬元；另外今日帶同一名疑犯到荃錦公路一處山坡搜證，尋回事主的行李箱，相信還有一人在逃。

深水埗警區重案組第3隊主管朱家怡督察表示，上月24日早上在長沙灣荔枝角道 一私人屋苑發生一宗入屋行劫案，3名賊人進入屋內將女事主、6個月大男嬰和女傭捆綁，並在屋內大肆搜掠，其後女事主聲稱失去價值超過1000萬元的財物。

警方經調查後，在昨日(17日)早上於屯門、元朗、黃大仙和石硤尾共7個單位，拘捕9人(30至61歲)，涉嫌「行劫」，其中3人相信是案發當日行劫的劫匪。9人為一個活躍的行劫集團，被捕人士當中有骨幹成員，報稱無業和裝修工人，部分人有黑社會背景。

警方亦在部分單位搜出失物，另外在屯門一個迷你倉內搜出10多個涉案手袋，價值超過160萬元。由於懷疑行劫集團成員曾將部分證物棄置在荃灣荃錦公路一處山坡，今日派出60名重點搜查隊和機動部隊人員，到涉事山坡進行搜查。一名疑犯亦被押解到上址，指出棄置證物的位置。警方尋回一個相信屬於女事主的紅色行李箱和一批信件，相信案中仍有一人在逃，正追緝其歸案。朱家怡表示，賊人與女事主並不認識，她不排除賊人透過網上得悉其家中藏有貴重財物，策劃行劫已超過一個月。

警方呼籲，「財不可以露眼」，尤其是年近歲晚，市民應小心保管財物，不要成為賊人的目標，貴重財物應放到保險箱。

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記者：曾秋文