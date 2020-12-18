【冷酷媽媽】竇靖童常被媽媽潑冷水少溝通　王菲教女在殘酷社會中保護自己

▲ 王菲教女兒凡事不要開心得太久，沒甚麼是永恆的。

一向作風低調的王菲近日傳出疑戀上小鮮肉Ryan，與謝霆鋒已經再度分手，引起外界關注51歲王菲的生活。最近其大女竇靖童也罕有談及母女情，媽媽教女從不多言，更從小叫女兒凡事不要開心太久，令女兒產生了悲觀想法。直到竇靖童踏足社會後，才體會到媽媽的說話用心良苦。

23歲大女竇靖童已步媽媽後塵成為唱作人，最近推出新專輯《GSG MIXTAPE》，並舉行網上音樂會。她在音樂會上罕有提及與媽媽的相處點滴，童童指媽媽的價值觀影響她極深。

▲ 王菲對女兒竇靖童的音樂事業非常支持。（影片截圖）

童童小時候與媽媽分享開心事時，總會變得不愉快，因媽媽總是愛潑冷水說︰

你別開心太久，nothing is permanent（沒有甚麼是永恆的）。

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女兒性格一度變得悲觀

童童開始覺得有點煩厭，她不明白媽媽為何這樣說，這句說話甚至在她腦海中揮之不去，性格變得悲觀。

直到童童踏入社會見到人生百態，才醒覺媽媽的一席話意味深長，是教導她要在殘酷的世界中保護自己。原來媽媽當年這句話，就像在她心中種下一顆無形的種子，她亦明白了媽媽的內心世界。

入到社會看見各種人、各種事情，這個東西（這句說話）反而變成了保護我的一個東西。我慢慢地就越來越能夠理解她，所以這個種子就慢慢地發芽。

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「虎媽」嚴管女兒不准夜歸

在童童眼中，王菲不是一個熱情、鼓勵性的媽媽，甚至有時像「虎媽」管教嚴厲，如王菲不准女兒在16歲前夜歸，遲一分鐘回家，女兒的電話便會收到訊息。

王菲原本不支持女兒入行做歌手，但見到女兒遺傳了自己和生父竇唯的音樂細胞，慢慢轉為支持女兒追夢，成就了竇靖童成為一個好歌手。

▲ 王菲照顧女兒盡心盡力。（微博圖片）

大女說話老成 細女性格淡定

王菲曾接受《楊瀾訪談錄》的訪問表示，兩個女兒的性格不同，大女在青春期時說話老成，表現出很有哲學，寫出來的東西亦貌似有深度。細女李嫣則性格淡定，除了學業以外，其他時間兩母女都打成一片，沒有當媽媽的威嚴。

王菲的性格沉默寡言，為人母親後依然說話不多。她承認自己相比其他媽媽沉靜，不會談人生，出街見到甚麼也不會說出來。她亦自言比其他媽媽懶惰、欠缺耐心，這是她從小到大的缺點，是遺傳自她的媽媽。

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王菲︰全職媽媽不比做歌手輕鬆

王菲誕女後曾做全職媽媽，形容「一點也不比做歌手輕鬆」，因家裏有很多鎖碎事情，當她同時有兩件事要處理，她就感到「頭都大埋」，但她仍會盡力去做，還一定要做好，希望做個負責任的媽媽。

前夫李亞鵬在同一訪問中，曾讚揚王菲湊女好盡責，兩人為了教好女兒，還專門參加特別的父母培訓班多達過百課，李亞鵬有時會因出差缺席，但王菲全部都有去。

王菲坦言享受為人母親，每時每刻都感到很滿足，沒有甚麼不開心或不滿意的東西。

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責任編輯︰林綺玲