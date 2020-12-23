【結腸癌】40歲女子肚臍長「痘痘」　揭患結腸癌末期轉移至肚臍

▲ 40歲女子肚臍長「痘痘」，揭患結腸癌末期轉移至肚臍。

若某些身體部位突然長出硬塊，隨時是疾病的警號。台灣一名女子發現肚臍長有一顆外觀與「痘痘」相似的腫塊，求醫檢查才發現是癌症末期，癌細胞轉移至肚臍。

事主進行檢查的一個月內，肚臍的腫塊很快由綠豆長到花生的大小，且開始隱隱作痛，直至檢查結果出爐後，證實為「乙狀結腸癌末期」，肚臍腫塊是因癌細胞轉移所致，且癌細胞已擴散至肝、肺等多處器官，雖然患者後來接受了化療、標靶治療，但最終仍在半年後病逝。

陳麗華亦分享一個外國案例，一名73歲婦女發現肚臍有一個2cm的硬塊，原本不以為意，後來硬塊竟開始流膿，檢查後證實為「漿液性卵巢癌晚期」。

台北癌症中心副院長趙祖怡指出，長在腹腔內的腫瘤，無論是原發性或屬於轉移，都有可能在肚臍產生「瑪麗喬瑟夫修女結節」（Sister Mary Joseph Nodule）。

他解釋，這種結節的特徵是「不會痛」，除非癌症有強烈的發炎反應，否則摸起只會有硬塊感，因此摸到這樣的結節要特別留意。

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責任編輯：羅嘉欣