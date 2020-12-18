【新冠肺炎】伊利沙伯醫院加開病房作隔離用途 疫情至今有近300人在深切治療部留醫

▲ F8病房本身為綜合病房，在轉為隔離病房之前，前線需要將病人送到其他專科病房。（伊院通fb圖片）

新冠肺炎第四波疫情嚴峻，伊利沙伯醫院管理團隊提醒市民不能掉以輕心，要繼續戴口罩、注重手部衞生、保持社交距離，以及不要聚餐。

伊利沙伯醫院管理團隊每日密切監察隔離設施的使用情況，該院剛於周一（14日）加開了F8病房作為隔離用途。

該院又提到，自第四波疫情爆發以來，已出現多宗較年輕的個案，部分病人的病情急速惡化，深切治療部亦處理不少危重病人，壓力沉重。伊院感染及傳染病科主管胡德超日前便指出，疫情由第一波至今共11個月，已有近300名病人曾到深切治療部留醫，當中超過一半的年齡為70歲以下。

胡德超說，有病人入院後短時間便出現「插水式」轉差，部分最初只有輕微咳嗽及發燒，導致延遲求診，病情到第二周會演變成「細胞因子風暴」，出現肺炎病徵及發燒。

胡德超呼籲市民，即使只有發燒和喉痛等輕微病徵，應及早求醫，接受檢測，切勿延誤醫治，不要以為留在家中休息幾天便可自行痊癒。而伊院亦提醒市民冬季來臨，應盡快接種流感疫苗，好好保護自己和家人。

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責任編輯：徐紹軒