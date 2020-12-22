【揚眉女子】OL轉行做健身教練　51歲童顏女教練：做自己喜歡的事永不怕遲

▲ Pam Chan37歲轉行做健身教練，現在已51歲，但因保持運動、維持健康飲食及作息定時，故怎看也不似已達半百之齡。（黃建輝攝）

今年51歲的健身教練Pam Chan，從前是一位OL，37歲時轉行成為健身教練，一做十多年，仍保持Fit爆的身形，再加上童顏的外形，讓她深得學生歡迎。雖然已達半百年齡，但Pam說：「做自己喜歡的事，永遠都不會怕遲。」

自小已很喜歡做運動的Pam，曾是籃球校隊。從加拿大大學畢業後，在當地從事與時裝有關的工作，1997年回流香港便在多間時裝集團做PR及Marketing，包括Diesel、D-mop、bauhaus等，工作看似多姿多采，但Pam自言並不喜歡：「其實我一直對時裝不太感興趣，甚至覺得有點沉悶。而且當時工作很忙，壓力亦很大。」

▲ Pam身形很fit，綫條優美，很難想像她已達半百之齡。(被訪者提供)

不用上班的日子，Pam會很勤力做健身，甚至不知不覺成為「健身顧問」。「不少同事知道我玩健身，便經常來問我如何做一些動作，我覺得很開心，亦很樂意分享。」

Pam做健身做上癮，於是把心一橫由OL轉行做教練，當時已是37歲了。「我轉行是因為太鍾意做運動，我認為做自己喜愛做的事，絕對不怕嫌太遲。」

▲ Pam現於PURE Fitness擔任健身教練，親自教導學員如何做健身動作。(黃建輝攝)

一般健身教練要入行，並無特別的年齡限制，但初入行的女健身教練多數都只有二十多歲，Pam自知起步較人遲，於是加倍努力。「自己年紀較大才轉行，所以為了表現自己會特別勤力。當時工作時間非常長，早上7點返工，做到晚上10點才走，每周唯一的假期也會返公司工作，這樣的生活大約維持了6至7年。」努力總會得到回報，Pam很快便受到客人的歡迎。

最意料不及的是，從不介意公開年齡的她，在健身中心發生不少趣事。「很多人以為我只有30幾歲，曾經有位客人竟然帶了朋友闖進，由於不是會員，未經登記不能進場，這位朋友跟reception同事講：『我只想來見一見Pam教練！』」

▲ Pam說自己「很食得」，她手上的大碗便有3碗飯分量，可以一人幹掉。(被訪者提供)

懶護膚着重健康飲食

比起其他年輕的健身女教練，Pam直言身體機能不可跟她們比較，但由於自己年紀較大，反而會以小心安全為上，不會太過強迫自己做得過度或過量運動，否則會受傷及有反效果。

年齡大也為Pam帶來不少好處：「由於我樣貌不似實際年齡，加上有14年的教授經驗，反而更受學員歡迎。而且我發現任何年齡的女性，也很喜歡跟我學健身，可能是同『性』三分親，大家更容易溝通。」

▲ Pam早前獲出版商邀請，出版《我的50歲無添加凍齡秘笈》。(被訪者提供)

相信女生喜歡Pam的原因，或多或少跟她童顏有關，可以不時請教她駐顏術。「其實我沒有特別護理皮膚，又好懶敷mask，相信是跟生活習慣有關。因我經常做運動及健身、注意飲食、早睡早起、不煙不酒，更不會化粧。」

Pam今年年中更被出版商看中，出版《我的50歲無添加凍齡秘笈》一書，主要分享如何令自己年輕的秘訣。

Pam茹素5年，更經常親自下廚。「我用的食材很簡單，做法並不複雜，其中有一款素菜，材料是有機硬豆腐、牛油果及芝麻，只用黑胡椒調味，已經非常美味及具營養。」

如果想飽肚，Pam就會用有機糙米，加入有機小麥粒、罐頭雞心豆、急凍青豆、粟米及牛油果當材料，就成為一頓健康及富營養的午餐或晚餐。

▲ 茹素5年的Pam經常入廚，最愛用牛油果製作不同的素菜。(被訪者提供)

Pam由外到內都健康，難怪經常被稱作凍齡女健身教練。

記者：招美寶