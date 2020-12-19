【水波爐食譜】Toshiba東芝純蒸氣烤焗水波爐 「廚神」爸爸教煮焗千層闊條麵 【附食譜】
聖誕新年將至，加上現在不方便外出，相信大家多了空餘時間在家做廚神。今集《靚太廚房》邀請到廚神爸爸Jovey為大家示範用東芝Toshiba純蒸氣烤焗水波爐烹調兩個菜式，分別是焗千層闊條麵和炸雞翼。
炸雞翼材料
材料：雞翼、糊椒粉、黑椒碎、麵粉、雞蛋一隻
醃料：糊椒粉、黑椒碎、鹽
炸粉：麵粉、鹽、楜椒粉
點擊大圖了解做法:
1) 解凍雞翼:用鹽水可以去雪氣，然後浸30分鐘。
2) 浸至雞翼軟身後，可用水喉水清洗雞翼，然後用廚房紙或毛巾印乾，備用。
3) 預備醃料，用黑椒碎、鹽、糊椒粉作醃料。
4) 醃料倒入雞翼，攪匀。
5) 攪匀雞蛋，把雞翼放入蛋漿，再放入麵粉中。
6) 用掃掃走多餘的麵粉。
7) 用油掃掃焗架，把雞翼放在焗架上，再用油掃掃雞翼兩邊。
8) 把雞翼焗架放入水波爐，按mode 5熱風對流，10分鐘左右反轉雞翼，待整個炸雞模式完成。
9) 將托盤抽出，上移一格，調校至230度，每邊焗一分鐘，效果更佳。
焗千層闊條麵材料：
-肉醬:牛肉碎2份 、蕃茄(去皮切碎)5-6個、茄汁適量、洋蔥(切碎)1個、白酒100cc、鹽1/2茶匙
-白汁：麵粉30g、牛油25g、鮮奶400ml
-其他材料：千層麵皮8-10片、水牛芝士
點擊大圖了解做法:
1) 肉醬部份做法:把已切好的蕃茄、洋蔥和牛肉碎在平底煎鍋，加入茄汁、白酒和鹽，炒熟。
2) 把肉醬放在一器皿內，備用。
3) 白汁部份做法:把麵粉、牛油、鮮奶放入平底煎鍋煮滾，然後放在一器皿內，備用。
4) 將麵皮放至焗盤低層之後，放入肉醬、芝士、麵皮、白汁等放材料。(次序為: 麵皮、肉醬、芝士、麵皮、白汁、麵皮、肉醬、芝士、麵皮、白汁、芝士)
5) 純蒸氣烤焗水波爐調教至220度預熱。
6) 把焗盤放進純水波爐，千層闊條麵220度焗15分鐘，即成。
同埸加映香辣焗肉排
香辣焗肉排材料：
肉排、醃料(茄汁80ml 辣椒醬40ml 糖1湯匙 老抽2茶匙)
做法：
1. 先將肉排放入淡鹽水解凍30分鐘。
2. 將所有醃料醃肉排。(放雪櫃過夜備用更佳)
3. 純蒸氣烤焗水波爐調教至220度預熱。
4. 先將肉排放入水波爐200度焗5分鐘。
5. 將肉排反轉用200度焗10分鐘。
6. 再將肉排反轉用220度焗5分鐘即成。
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責任編緝：張懿慧