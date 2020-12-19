【水波爐食譜】Toshiba東芝純蒸氣烤焗水波爐　「廚神」爸爸教煮焗千層闊條麵 【附食譜】

▲ Melody和住家型爸Jovey為大家示範用Toshiba純蒸氣烤焗水波爐來烹調炸雞翼、焗千層闊條麵和香辣焗肉排

聖誕新年將至，加上現在不方便外出，相信大家多了空餘時間在家做廚神。今集《靚太廚房》邀請到廚神爸爸Jovey為大家示範用東芝Toshiba純蒸氣烤焗水波爐烹調兩個菜式，分別是焗千層闊條麵和炸雞翼。

炸雞翼材料

材料：雞翼、糊椒粉、黑椒碎、麵粉、雞蛋一隻

醃料：糊椒粉、黑椒碎、鹽

炸粉：麵粉、鹽、楜椒粉

點擊大圖了解做法:

▲ 炸雞翼做法十分簡單，而純蒸氣烤焗水波爐比一般焗爐更高溫，逼出雞翼中油分，比一般做法少油，做出來效果同樣色香味俱全。

▲ 炸雞翼材料：雞翼、糊椒粉、黑椒碎、麵粉、雞蛋一隻; 醃料：糊椒粉、黑椒碎、鹽 ;炸粉：麵粉、鹽、楜椒粉

▲ 解凍雞翼:用鹽水可以去雪氣，然後浸30分鐘。解凍雞翼:用鹽水可以去雪氣，然後浸30分鐘。 2) 浸至雞翼軟身後，可用水喉水清洗雞翼，然後用廚房紙或毛巾印乾，備用。

▲ 預備醃料，用黑椒碎、鹽、糊椒粉作醃料。醃料倒入雞翼，攪匀。

▲ 攪匀雞蛋，把雞翼放入蛋漿中。

▲ 把雞翼放入麵粉中，再用掃掃走多餘的麵粉。。

▲ 用油掃掃焗架可避免雞翼熟透後沾著焗架。

▲ 把雞翼放在焗架上，須用油掃把油均匀地掃上雞翼兩邊，才可令雞翼表面炸得更金黃。

▲ 把雞翼焗架放入水波爐，按menu 4 mode 5熱風對流，10分鐘左右反轉雞翼，待整個炸雞模式完成。

▲ 將托盤抽出，上移一格，調校至230度，每邊焗一分鐘，效果更佳。

1) 解凍雞翼:用鹽水可以去雪氣，然後浸30分鐘。

2) 浸至雞翼軟身後，可用水喉水清洗雞翼，然後用廚房紙或毛巾印乾，備用。

3) 預備醃料，用黑椒碎、鹽、糊椒粉作醃料。

4) 醃料倒入雞翼，攪匀。

5) 攪匀雞蛋，把雞翼放入蛋漿，再放入麵粉中。

6) 用掃掃走多餘的麵粉。

7) 用油掃掃焗架，把雞翼放在焗架上，再用油掃掃雞翼兩邊。

8) 把雞翼焗架放入水波爐，按mode 5熱風對流，10分鐘左右反轉雞翼，待整個炸雞模式完成。

9) 將托盤抽出，上移一格，調校至230度，每邊焗一分鐘，效果更佳。

焗千層闊條麵材料：

-肉醬:牛肉碎2份 、蕃茄(去皮切碎)5-6個、茄汁適量、洋蔥(切碎)1個、白酒100cc、鹽1/2茶匙

-白汁：麵粉30g、牛油25g、鮮奶400ml

-其他材料：千層麵皮8-10片、水牛芝士

點擊大圖了解做法:

▲ 焗千層闊條麵賣相十分吸引，芝士拉絲效果絕對令你食指大動，還可以原個焗盤入水波爐和上菜，十分方便。

▲ 焗千層闊條麵材料：肉醬:牛肉碎2份 、蕃茄(去皮切碎)5-6個、茄汁適量、洋蔥(切碎)1個、白酒100cc、鹽1/2茶匙 ;白汁：麵粉30g、牛油25g、鮮奶400ml ;其他材料：千層麵皮8-10片、水牛芝士

▲ 肉醬部份做法:把已切好的蕃茄和洋蔥在平底煎鍋炒熟。

▲ 再加入茄汁、白酒和鹽，一併炒熟。

▲ 把肉醬放在一器皿內，備用。

▲ 白汁部份做法:把麵粉、牛油、鮮奶放入平底煎鍋煮滾，然後放在一器皿內，備用。

▲ 將麵皮放至焗盤低層之後，放入肉醬、芝士、麵皮、白汁等放材料。

▲ 次序為: 麵皮、肉醬、芝士、麵皮、白汁、麵皮、肉醬、芝士、麵皮、白汁、芝士

▲ 純蒸氣烤焗水波爐調教至220度預熱。

▲ 把焗盤放進純水波爐，千層闊條麵220度焗15分鐘，即成。

▲ 貼士:加入水牛芝士才會有拉絲的效果。

1) 肉醬部份做法:把已切好的蕃茄、洋蔥和牛肉碎在平底煎鍋，加入茄汁、白酒和鹽，炒熟。

2) 把肉醬放在一器皿內，備用。

3) 白汁部份做法:把麵粉、牛油、鮮奶放入平底煎鍋煮滾，然後放在一器皿內，備用。

4) 將麵皮放至焗盤低層之後，放入肉醬、芝士、麵皮、白汁等放材料。(次序為: 麵皮、肉醬、芝士、麵皮、白汁、麵皮、肉醬、芝士、麵皮、白汁、芝士)

5) 純蒸氣烤焗水波爐調教至220度預熱。

6) 把焗盤放進純水波爐，千層闊條麵220度焗15分鐘，即成。

同埸加映香辣焗肉排

▲ ▲香辣焗肉排所用的Hybrid模式便是加入了少少的高溫蒸氣，可以鎖住肉汁，肉質更JUICY。

香辣焗肉排材料：

肉排、醃料(茄汁80ml 辣椒醬40ml 糖1湯匙 老抽2茶匙)

做法：

1. 先將肉排放入淡鹽水解凍30分鐘。

2. 將所有醃料醃肉排。(放雪櫃過夜備用更佳)

3. 純蒸氣烤焗水波爐調教至220度預熱。

4. 先將肉排放入水波爐200度焗5分鐘。

5. 將肉排反轉用200度焗10分鐘。

6. 再將肉排反轉用220度焗5分鐘即成。

Toshiba 純蒸氣烤焗水波爐

Toshiba 純蒸氣烤焗水波爐比一般焗爐更高溫，以高效能發熱器令水蒸氣持續加熱至300℃，逼出食物中油分，減少卡路里吸收，同時保留食物肉汁及鮮味。

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